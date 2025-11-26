¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Ella ganaría Medalla Femenil este 26 de noviembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy frustrados, y según los spoilers de este miércoles 26 de noviembre del 2025, se complicará, pues se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también la atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeros y colgarse la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un mal momento en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que tras el regaño de Antonio Rosique por supuestamente infringir las reglas, se generará tensiones ante lo que consideran una injusticia, además que tras perder dos premios importantes, los aqua querrían derrotar a los escarlatas a toda costa.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femil, la cual es la octava para las mujeres que, pese a que esta semana es de eliminación varonil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a quedarse con esta presea, destacando que ante el crecimiento notorio de Kath y de Valery Carranza, podrían sorprender, sin embargo, señalan que es mayormente probable que quede en las manos de Evelyn Guijarro, y del lado de los rojos, una vez de Mati Álvarez.

La Máxima Autoridad otorgó una penalización al equipo Azul por haber cometido una falta al reglamento, quedarse a entrenar tiros, después de haber concluido la carrera. uD83DuDE30uD83DuDD35uD83DuDCA5#ExatlónMéxico uD83DuDC9Apor Azteca UNO. uD83DuDCFA

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. pic.twitter.com/ykh2Jhfite — Exatlón México (@ExatlonMx) November 26, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será una salida de los límites de la Villa 360 y las Barracas, o sea que conocerán parte de la República Dominicana, y que al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el equipo de Koke Guerrero, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de azul.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules caigan y no obtengan nada.

Todos los premios están increíbles, pero la suerte decidirá qué les corresponde a cada quién. #ExatlónMéxico Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. por Azteca UNO pic.twitter.com/KUyRjktujs — Exatlón México (@ExatlonMx) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui