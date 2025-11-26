"Se odiaban": Así era la complicada relación entre Eugenio Derbez y la fallecida madre de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- Durante esta semana, el nombre de la actriz Gabriela Michel se volvió tendencia en todas las redes sociales y medios de comunicación tras confirmarse su sensible fallecimiento. Como se sabe, la estrella de doblaje mantuvo una relación con Eugenio Derbez, y de ahí nació su hija mayor Aislinn Derbez. A propósito del fallecimiento de la señora, en redes sociales revivieron una entrevista donde su propia hija cuenta lo mal que se llevaba con su padre.

Durante uno de los episodios de su podcast La Magia del Caos, la hermana de Vadhir Derbez se sinceró sobre lo complicada que fue su infancia, debido a la dinámica familiar que vivió tras la separación de sus padres. Aislinn describió la ruptura entre Gabriela y Eugenio como un periodo profundamente caótico y señaló que la relación entre ambos estaba marcada por el conflicto y que ella creció en medio de tensiones constantes que la afectaron emocionalmente.

Según relató la exesposa de Mauricio Ochmann, ella tuvo que enfrentar asumiera un rol que ningún niño debería enfrentar: "Mis papás que se odiaban a un nivel que no te puedes ni imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos. Entonces, yo era el teléfono descompuesto. Yo era el que le decía: 'Dile a tu papá que es un hijo de la tiznada', de todas las groserías que te puedes imaginar a los 5 años".

Eugenio Derbez tenía una mala relación con la mamá de Aislinn

La también modelosubrayó que su papel como intermediaria la ponía en situaciones que rebasaban la comprensión infantil: "Así como de, bueno, los niños no deberían de decir esas cosas, pero sí, o sea, no había conciencia absoluta". Aislinn aseguró que el hecho de que sus padres no asumieran su madurez de adultos la marcó para siempre, además describió cómo interpretaba la conducta de sus padres, señalando que, en muchos momentos, sentía que estaba tratando con dos personas que actuaban como menores.

Estaba yo entre dos niños jugando a ser papás y fue demasiado doloroso".

Además, la estrella de películas como Hazlo como hombre relató que el conflicto entre Eugenio y la fallecida Gabriela Michel se prolongó hasta que ella ya era una adula: "Entonces, vivir eso por tantos años, porque fue toda mi infancia, o sea, desde que nací hasta los 25 años", confesó, afirmando que esta dinámica tuvo efectos significativos en su desarrollo personal y emocional.

