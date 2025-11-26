Sergio Mayer arremete en contra de Kike Mayagoitia tras exponer favoritismos en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El reconocido actor y político mexicano, Sergio Mayer, acaba de emplear sus redes sociales para generar polémica, ya que arremetió en contra del famoso presentador mexicano, Kike Mayagoitia, después de que este en una entrevista expusiera el favoritismo que existe dentro de La Granja VIP, asegurando que la producción está moviendo las fichas a favor de Sergio Mayer Mori.

Después de haber sido eliminado del reality de TV Azteca, Kike como parte de su gira de medios, hace unas horas se presentó en Venga la Alegría para hablar sobre su experiencia y dar sus opiniones, en la que destacó que él notó como la producción está favoreciendo Sergio, incluso mencionó que la ocasión en la que Carolina Ross fue a verlo le entregó mensajes de fuera y lo permitieron, además habló del papelito con un mensaje de fuera.

Ante esto, Mayer a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para arremeter en contra del presentador, afirmando que lo que dijo carga con una gran falta de ética y una clara muestra de que no acepta perder, por lo que le pide que deje de defenderse y acepte lo que hizo: "Delicado y falta de ética tu comentario estimado @kike_mayagoitia. Para variar hablando detrás de las personas, @SMayerMori no puede defender el punto porque está dentro. Entiendo que debe ser muy frustrante salir a enfrentarte con la realidad de tu participación".

La TV mexicana puede ser basura, pero lo que pasa en La Granja VIP ya es descarado: normalizan el estupro, minimizan la violencia contra la mujer, justifican la homofobia, encubren el acoso y editan todo para engrandecer a los agresores y culpar a las víctimas.#LaGranjaVIP pic.twitter.com/9ysPakZG4r — La Granja De La Jitomata (@LaChismosa247) November 20, 2025

Ante esto, el actor de melodramas como La Fea Más Bella y La Madrastra, declaró que estaba perdiendo la dignidad con lo que estaba haciendo ahora que está afuera y le asegura que el juego debió de haberlo realizado adentro no afuera, que ahora solo le queda admitir su culpa en todo: "Pero es peor perder la dignidad afuera. El juego fue adentro y se queda adentro, seguir buscando justificación de porque quedaste como quedaste te hunde más. Con el tiempo lo vas a entender. Disfruta tu éxito, el juego se acabó para ti".

Cabe mencionar que hasta el momento, Kike no ha respondido a las acusaciones del exhabitante de La Casa de los Famosos México, pero en redes sociales sí han reaccionado al tema, declarando que el expresentador de SNSerio estaba en lo cierto, que hubo muchos favoritismos a muchas personas, que están apoyando y victimizando a ciertos personajes dentro de la emisión y lo quieren silenciar.

Delicado y falta de ética tu comentario estimado @kike_mayagoitia Para variar hablando detrás de las personas. @SMayerMori no puede defender el punto porque está dentro. Entiendo que debe ser muy frustrante salir a enfrentarte con la realidad de tu participación en… pic.twitter.com/2X2MnxaN6m — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 25, 2025

