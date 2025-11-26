Tras escándalo por Miss Universo 2025, padre de Fátima Bosch niega vinculación con contratos en Pemex

Ciudad de México.- Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mujer mexicana en ser coronada Miss Universo 2025, pero su reinado no ha sido tranquilo, pues se le acusa de haber llegado a este logro de manera fraudulenta. Incluso, su padre, Bernardo Bosch Hernández, actual Director General de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex), se vio involucrado en la polémica.

En un comunicado que circula por diversas plataformas, Bosch Hernández niega rotundamente tener negocios con el también empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, a quien, según él, conoció el 13 de septiembre de 2025 durante el mismo certamen de Miss Universo México, celebrado en la ciudad de Guadalajara, donde por supuesto su hija Fátima se coronó ganadora.

"Tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo, se difundieron noticias y trascendidos falsos sobre mi familia. Como servidor público, estoy sujeto al escrutinio público; sin embargo, todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carece de rigor periodístico", aseveró el funcionario, quien cuenta con 27 años de experiencia en la compañía estatal.

Por su parte, la versión fue respaldada por Pemex, que se pronunció el pasado domingo 23 de noviembre. Bernardo explicó en su texto que, entre 2018 y 2025, se desempeñó como Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción, y que durante ese periodo no estuvo involucrado en licitaciones ni contratos. Según información pública, cambió de puesto el 30 de octubre de 2025.

"Conforme a la debida diligencia, se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. Cabe señalar que, a la fecha, no existe ninguna relación contractual vigente", puntualizó la petrolera. "Pemex aclara que no tiene injerencia sobre los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo".

