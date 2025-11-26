Última oportunidad: Shakira dará su último concierto en CDMX, descubre fecha y entradas

Ciudad de México.- Hace unas horas, la reconocida cantante colombiana Shakira sorprendió a su público mexicano al anunciar, a través de redes sociales, un último concierto en Ciudad de México. En TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber para que puedas disfrutar de un show completamente en vivo, que claro está forma parte de la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La fecha confirmada es viernes 27 de febrero de 2026 en nada más y nada menos que el Estadio GNP Seguros. En cuanto a la preventa, Banamex comenzará el lunes 1 de diciembre de 2025 a través de la página web y la aplicación oficial de Ticketmaster. Por ello, es importante estar muy atentos, ya que este tipo de entradas suele agotarse rápidamente y muchos, por confiarse, terminan sin su pase.

Precios de los boletos: