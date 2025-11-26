Vadhir Derbez defiende a Eugenio Derbez en 'VLA' ante criticas por muerte de madre de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Vadhir Derbez, recientemente brindó una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, en los que defendió a Eugenio Derbez, en medio de la nueva ola de críticas en su contra, siendo acusado de "insensible" después de la muerte de Gabriela Michel, la famosa actriz de doblaje y madre de su hermana mayor, Aislinn Derbez.

Desgraciadamente, el pasado lunes 24 de noviembre, Aislinn a través de su cuenta de Instagram confirmó el triste fallecimiento de su madre, revelando que su muerte fue por un infarto. Dado a que Eugenio estaba en los Emmy y transmitía alegre ese momento, fue señalado de no ser sensible al dolor de su hija y de no apoyarla, hecho que se pasó a Vadhir y José Eduardo Derbez, después de que ninguno posteara al respecto.

Aunque en dicho día se pronunció molesto por el tema, el intérprete de Morrito, después de ser abordado por la prensa de TV Azteca en un evento, no dudo en dejar en claro que todos están apoyando a Aislinn y le hacen ver que no está sola, respetando toda la montaña rusa de emociones: "Claro, todos, todos en todo momento, es que no hay mucho que hacer más que estar ahí. ¿Cómo estaríamos todos nosotros si nos pasara esto? Siento que a todos cada que vivimos una perdida es una montaña rusa de mil emociones y que le va a tomar mucho tiempo poder estar bien".

Ante esto, declaró que el actor de La Familia P.Luche ya estaba en los International Emmy cuando pasó esto, y no sabía nada, pero aunque se hubiera enterado en ese momento, no podía hacer nada, debía de cumplir con dicho compromiso, y una vez cumplido ir con Aislinn, que asegura eso fue lo que pasó: "Uno nunca escoge el tiempo en el que le suceden estas cosas, nos agarran en momentos donde la vida está pasando y no podemos frenar absolutamente todo y tenemos que ver cómo resolvemos y cómo llevamos las cosas para estar apoyándonos como familia".

De la misma manera, el actor de El Valet, destacó que como familia han sido muy unidos y él agradece de una vez que tanto Aislinn, como José Eduardo, Eugenio y hasta Alessandra Rosaldo van a estar para él cuando llegue a pasar por esta lamentable situación: "Tenemos toda la fuerza, el amor y la contención para estar ahí y apoyándonos entre nosotros, entonces nada, agradezco que sé que si en algún momento me pasa esto a mi, sé que estarán todos para mi

Ya si no lo compartimos en redes, es como si no estuviera sucediendo y es super inconsciente de nuestra parte, porque que horror que cuando esto me pasa a mi, tener que estar agarrando el celular y estar viendo que pones en redes para que la gente tenga algo que salga de ti, y los invito a que tengan más empatía con esto, no porque esté aquí no significa que no esté al pendiente de ella y apoyándola", concluyó.

Vadhir Derbez defiende a su papá Eugenio Derbez de críticas por realizar una transmisión tras el fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.



