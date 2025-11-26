Víctima de Fofo Márquez niega recibir apoyo tras brutal golpiza y hace cruda confesión del ataque

Ciudad de México.- La señora Edith, que es mayormente conocido como la víctima de Fofo Márquez, recientemente ha dado nuevas declaraciones sobre su experiencia, y en entrevista negó recibir apoyo por parte del polémico influencer, después de recibir la brutal golpiza que puso en riesgo su vida, además de hacer una cruda confesión sobre qué pasó después de este ataque.

En el año del 2024, Fofo se volvió viral y causó gran indignación al filtrarse video en el que aparece golpeando de manera brutal a una señora, identificada como Edith Márquez Velasco de 50 años de edad, en un estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan. Poco después, detuvieron al creador de contenido para comenzar su proceso legal, en el que se determinó que se le acusaría de feminicidio en grado de tentativa. Este 2025, fue declarado culpable y sentenciado a 17 años y seis meses de prisión.

Ahora, a casi un año de esta condena, que dividió opiniones en redes sociales, Edith ha brindado una entrevista al canal de YouTube, Vaya Vaya, en el que ha confesado por primera vez, que Fofo jamás se ha acercado para disculparse, que tras el altercado, él ni siquiera verificó que estaba bien y los policías que la ayudaron solo le ofrecieron dinero para las medicinas, no una asistencia médica real, ni levantar una denuncia, por lo que señaló que eso lo tomó como una muestra de que minimizaban esta clase de situaciones y decidió emprender acciones legales.

Según le ha dicho Márquez al comunicador, tras más de 20 días internada y luchando por su vida, decidió acudir a la Fiscalía para levantar la denuncia formal, esperando una consecuencia legal justa. Edith declaró que si ella hubiera percibido que la estrella de TikTok se sentía responsable por lo que hizo, se le acercara a hablar y ofrecerle una verdadera disculpa, ella hubiera considerado actuar de otra manera y las cosas serían muy diferentes en la actualmente: "Es bien difícil perdonar a alguien que te agrede".

Ante esto, Edith confesó que lo que vivió durante y tras el ataque ha sido muy complicado de sobrellevar y dejar atrás, mencionado que no solo tiene secuelas físicas, como la perdida de implantes y experimentar dificultades respiratorias cuando se agita, sino que también de manera emocional con los episodios de ansiedad y miedo: "Es una situación tan difícil que en la vida la puedes superar. Yo pensé que el tiempo, tal vez los psicólogos o hacer tus actividades del día a día, y no, es algo que ya no superas".

Finalmente, ella quiso dejar muy en claro que no ha recibido ni un solo peso por parte de Márquez en esto, que no ha recibido reparación del daño, que sus gastos médicos y las medicinas, tampoco fueron cubiertos, negando que hiciera esto para beneficio propio: "Yo a la fecha no he recibido absolutamente nada. Todo esto que me sucedió y tuve que ir a que me checaran… yo no he recibido absolutamente nada, ¿por qué razón? Porque esto todavía no concluye".

Fuente: Tribuna del Yaqui