Actriz de Televisa estalla furiosa contra Noroña y lo tacha de ser un "misógino corrupto", por esto

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante, Raquel Garza, acaba de emplear sus redes para estallar furiosa en contra del Senador morenista Gerardo Fernández Noroña, al cual no dudo en tachó de ser un "misógino corrupto", por haber atacado a Grecia Quiroz, viuda del Alcalde asesinado Carlos Manzo.

Como se sabe, hace unos días, la Alcaldesa de Uruapan anteriormente mencionada, solicitó a la Fiscalía de Michoacán investigar a dos senadores por el asesinato de su esposo, por lo que Noroña salió a arremeter en su contra, y en pleno Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el legislador la calificó de ser una persona "ambiciosa" y "fascista", despertando la indignación entre millones.

Ante esto, la Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, exhortó al senador a moderar sus expresiones y evitar ofensas, e incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a su senador que tuviera respeto, sensibilidad y solidaridad, no solo hacía la alcaldesa, sino a las mujeres, en especial porque acaba de perder a su esposo: "Si hay un asunto de debate político eso es otro tema, pero yo creo que todo a su debido tiempo, y hay que, en un momento, ser solidarios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo.

A estas dos mujeres se les ha sumado Garza, famosa por sus actuaciones en melodramas como La Fea Más Bella, la cual mediante su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, le afirmó que era un ser miserable que no valía y hasta se presentó con nombre y aseguró que se lo dice sin miedo y a la cara de ser necesario: "Eres un vil, miserable, cobarde, mezquino, canalla, despreciable, pendejo, desdeñable, corrupto, misógino, estúpido @fernandeznorona. Soy Raquel Garza y te lo sostengo en tu cara".

Fuente: Tribuna del Yaqui