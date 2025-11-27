¡Adiós Erik Rubín! Andrea Legarreta admite relación "muy bonita" con joven conductor del programa 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de casi 3 años separada del cantante Erik Rubín, Andrea Legarreta ha sido vinculada sentimentalmente a varios personajes y de forma reciente, se especuló bastante que podría estar saliendo con su compañero del programa Hoy, Juan Carlos Origel. Durante un reciente encuentro con la prensa, la conductora fue cuestionada sobre este vínculo y confesó que sí hay una "relación muy bonita" entre ellos.
Frente a diversos reporteros, como los de Imagen TV, Andy compartió detalles de su vida personal y ante la pregunta de si estaba estrenando galán, admitió que ya se siente lista para darse una oportunidad luego de tanto tiempo sola: "A mi tomó mucho tiempo, incluso, abrirme como a la vida en ese sentido. Mucho tiempo, más de 2 años". Al respecto de Origel, Legarreta ha aclarado que solo mantienen un vínculo amistoso y de compañerismo.
Al final, él y yo tenemos una relación muy bonita, de hace muchos años, en donde nos hemos acompañado. Creo que a veces soy un poquito desconfiada, entonces tener a una persona en quien confiar y eso, por eso a veces la gente se confunde porque nos ven y siempre estamos felices, nos reímos y todo, pero bueno, no sé, hoy por hoy no es así, pero pues no sé qué me traiga la vida, ya sea con él o con alguien más, ¿no?".
No obstante, Andy no dudó en elogiar lo galán y guapo que es el coach físico que trabaja en el matutino de Las Estrellas: "Por eso es que genera esta confusión, y porque es muy guapo, y muy lindo", manifestó. Sin embargo, cuando la reportera del programa De Primera Mano le lanzó algunos piropos, Andrea no dudó en vacilarla: "Gracias, ¿quiere salir conmigo?" y añadió: "Gracias por lo que me dices, sí, sí estoy abierta".
Antes de finalizar con este tema, la protagonista de novelas como Vivan los niños confesó que desea volver a probar el amor: "No lo estuve durante mucho tiempo, pero yo creo que sí, de pronto sí se necesita alguien que te apapache, que te consienta, que te diga cosas lindas, alguien en quien confiar, también es lo complicado a veces, pero sí, sí estoy abierta".
Andrea Legarreta también habló de Erik Rubín
Por otro lado, Andrea también habló acerca de la gran relación que mantiene con Erik Rubín pese a que su matrimonio se acabó: "Creo que al final lo que a nosotros nos funcionó fue valorar y recordar los motivos por los que estuvimos tanto tiempo juntos. Nuestra historia de amor, en su mayor parte, fue una historia bonita de respeto, obviamente con diferencias. Nadie tiene una historia perfecta".
Legarreta explicó que, más allá de los errores o desafíos que atravesaron, siempre regresan al origen de su vínculo. "Creo que también parte de estas historias es aprender y crecer equivocándote o tomando decisiones que no eran correctas, resolviendo. Pero creo que al final uno tendría que recordar por qué se casó, por qué estaba con esa persona", declaró la famosa actriz y presentadora.
Fuente: Tribuna del Yaqui