Alex Fernández niega que Alejandro Fernández diera concierto ebrio: "No es nada del otro mundo"

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Alex Fernández, recientemente brindó una entrevista para aclarar los rumores sobre su padre, Alejandro Fernández, por lo que sin duda alguna, negó rotundamente que el famoso cantante haya dado concierto en estado de ebriedad, como se dijo en redes sociales, declarando que a su parecer, lo que se ve en el video "no es nada del otro mundo".

Durante su presentación en el Palenque de Querétaro el 24 de noviembre, 'El Potrillo' fue acusado de brindar su show en estado de ebriedad, incluso se viralizó el video en que lo confirma, pues se le ve mientras se está sosteniendo la boca con su mano, como si tratara de cubrir algo que tenía, y poco después, cuando finalmente retira su mano y quiere hablar, las palabras que menciona salen con dificultad, lentas e incluso tuvo que volver a interrumpirse y caminar hacía sus músicos, que se dice también lo hizo con aparentes dificultades.

Ahora, este jueves 27 de noviembre, su hijo mayor, Alex, que es reconocido como 'El Heredero', acaba de brindar una entrevista en Sale el Sol, en la que negó rotundamente que esté ebrio, afirmando que lo sucedido fue a causa de que tenía reflujo, con el que lleva tiempo batallando: "El que yo vi está en un palenque, y lo que asa es que mi papá tiene problemas de reflujo, siempre tiene problemas de reflujo, a veces en sus conciertos como toma su coñac, o el té de jengibre, yo lo que vi es como que se agarra, le da el reflujo y se agarra".

Ante esto, el nieto de Vicente Fernández declaró que su padre estaba como queriendo vomitar y por eso es que se tapa de esa manera la boca y al querer hablar se le vino ese reflujo, asegurando que no ve que sea nada del otro mundo como para que saquen esas conclusiones: "Pues es como de casi me vómito, le dio el reflujo, honestamente, pero a mi no se me hizo como nada como, o sea, realmente no lo vi en mal estado ni nada, honestamente no se me hace nada del otro mundo".

Con respecto a su polémica del 2023, cuando en concierto presentó a Alex y dijo que no tenía apellido Aguilar, sino le preocuparía, que dice que le preocuparía mucho si lo tuviera, el cantante declaró que no era en mal plan, sino que fue solo en broma: "Eso es un, creo que se entiende clarito, no tiene nada que aclararse, pero mi papá lo dijo de broma, como de obviamente de broma, como decir cualquier otro apellido, fue de broma".

Alex Fernández DEFIENDE a su papá, Alejandro Fernández tras supuestamente cantar BORRACHO. ¿Qué OPINAS sobre el video? #SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/NlScZqS6DB — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui