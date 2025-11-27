¿Andrea Legarreta será abuela? Mía Rubín anuncia emocionada que crece su familia con Tarik Othón

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Mía Rubín Legarreta está dando de que hablar, debido a que recientemente brindó una entrevista en la que anunció muy emocionada, y sumamente feliz, el hecho de que ella y su novio, el torero mexicano, Tarik Othón, tras casi tres años de relación sentimental han hecho crecer su familia y ahora son tres, ¿acaso Andrea Legarreta será abuela en 2026?

Mía fue una de las famosas cantantes que se presentaron por la alfombra roja de los GQ Men of the Year 2025, al lado de su pareja. Durante este paso, los jóvenes fueron cuestionados por diversos temas de su vida profesional y también de su relación sentimental, por lo que ambos se dijeron sumamente enamorados tras casi dos años de romance: "Ya vamos por tres años de conocernos, en enero. De aniversario, ya cumplimos dos en mayo".

Ante esto, la intérprete de Diablo quiso agregar que están tan felices y enamorados que han tomado la decisión de hacer crecer su familia, dando un paso muy importante en su vida para ir avanzando, ante la duda de si hablaba de un bebé, Mía dejó en claro que es uno pero de cuatro patas, pues Tarik le regaló un perrito, al que tratarán como su hijo: "Les voy a contar que nos regaló un nuevo integrante a la familia, tenemos un perrito nuevo".

Ante esto, el yerno de Erik Rubín, dejó en claro que ellos no descartan la posibilidad de casarse, dejando en claro que ambos quieren hacer las cosas como se deben, y aunque señalan que será en un futuro cercano, por ahora siguen viendo como funciona la relación y después comenzaran con los pasos para formalizar y comenzar su familia: "Queremos hacer las cosas correctamente y luego ver, en un futuro no tan lejano, que se pueda formar una familia".

Finalmente, el torero dejó en claro que para él, la hija de la presentadora del programa Hoy es su ideal de mujer, destacando que tienen los mismos valores y han logrado empatar a la perfección su vida juntos, asegurando que también se lleva bien con la familia de ella: "Vamos muy bien. Tengo una relación muy bonita con Mía. Es una mujer con muchos valores. Es muy compatible con mis ideales. Estoy muy contento de estar con ella. No le pongo ningún 'pero'. Son una gran familia y estoy feliz de estar cerca de ellos".

Fuente: Tribuna del Yaqui