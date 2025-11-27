¿Ariana Grande se cansa de la fama? Afirman que se retiraría de la música tras exitosa gira musical

Los Ángeles, Estados Unidos.- La querida actriz y cantante de origen estadounidense, Ariana Grande, hace poco brindó una entrevista para una importante revista de espectáculos norteamericana, en la que muchos han concluido que confesó de cierta manera que se retiraría de la música tras su próxima gira musical, ya que hay ciertos comentarios sobre lo bien que se sintió alejarse un momento de los escenarios al grabar Wicked: For Good.

Como se sabe, hace poco, Ariana tuvo una conversación con Nicole Kidman para la revista estadounidense Interview Magazine, en la que habló de su emoción de haber podido participar en la película Wicked, debido a que le permitió reevaluar su relación con la música, en una especie de volver a enamorarse de esta, pero sin las presiones de lo que es ser una estrella pop, por lo que mencionó que esta última gira será corta, llevando a pensar en el retiro.

Aunque la intérprete de God Is A Woman, nunca mencionó nada de un retiro, hizo mención al hecho de que se siente afortunada de ver las cosas diferentes en su carrera musical actualmente, destacando que en comparación en años anteriores, en esta ocasión hizo una gira corta: "Estamos haciendo una cantidad pequeña en comparación con lo que hacía antes. Creo que son 45 conciertos. Me siento muy agradecida y emocionada de una manera que me resulta muy diferente. He estado sanando mi relación con la música y las giras durante los últimos dos años".

El comentario que más ha llamado la atención y lleva a pensar que la actriz de Sam y Cat va a dar un paso atrás de manera indefinida, es el hecho de que asegura que el estar lejos de la música y la fama del pop, estando en Wicked, le hizo replantearse cosas y a reconectar mejor con ese lado artístico: "Creo que el tiempo que pasé lejos de ella me ayudó a recuperar ciertas partes de ella y a guardar ciertos sentimientos que tal vez pertenecían a mi relación con la fama, o las cosas negativas que conlleva ser artista, en un lugar aparte

En medio de estos señalamientos, en los que incluso se dice que podría ser que se retire por problemas de salud, tras despertar la preocupación de sus fans, la reconocida actriz que hace la voz de 'Elphaba' en español, Ceci de la Cueva, ha pedido que se le deje tranquila y llevar sus procesos de la manera en que lo desee, pues las presiones pueden complicar muchas cosas que nadie ve.

Fuente: Tribuna del Yaqui