¿Frida Sofía confirma nueva enemistad con Alejandra Guzmán? Polémico mensaje desata especulaciones

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Frida Sofía, recientemente ha vuelto a dado de que hablar, pues una vez más levantó los rumores de nueva enemistas con la famosa cantante del rock, Alejandra Guzmán, después de haber compartido polémico mensaje en sus redes sociales sobre ser grosera con personas del pasado, con las que desató las especulaciones de nuevo pleito con su madre.

A casi un mes de su primera operación, cuando todo parecía indicar que la cantante estaba en perfecto estado de salud y se recuperaba favorablemente, por desgracia, en Ventaneando a inicios de este mes, dieron la triste noticia de que una vez más, la rockera estaría internada y grave: "Alejandra Guzmán volvió al hospital. No sabemos si fueron complicaciones por la reciente cirugía que se sometió en la columna vertebral o simplemente es algún otro padecimiento".

Ante esto, su mánager Coco Díaz, decidió brindar una entrevista para Televisa Espectáculos, a los cuales les negó rotundamente que esto fuera una hospitalización de urgencia porque esté delicada, sino que en realidad se trataba de un chequeo de rutina derivada de sus cirugías recientes en la espalda y columna, para verificar que todo estuviera marchando conforme a una recuperación normal según los parámetros médicos.

Después de muchos años, por fin FRIDA SOFÍA pudo regresar a México, y alejada ya de los escándalos, la vemos muy feliz conviviendo con su familia paterna encabezada por sus abuelos don CAYETANO Y ESTELA MOCTEZUMA. Será que también visite a su abuela materna doña SILVIA PINAL? pic.twitter.com/1e68ewFW6L — Doña Carmelita (@CarLon_2020) August 6, 2024

Pero ahora, en medio de estas preocupaciones sobre si la intérprete de Reina de Corazones está mejorando o no, su única hija volvió a llamar la atención, al recientemente emplear su cuenta de Instagram para compartir un mensaje polémico, que para muchos ha sido catalogado como una indirecta a su famosa madre. En dicho mensaje se lee: "A todos los que ofendí estos 11 meses, me falta un mes. Atentos", junto a la imagen de un perro sobre una montaña rusa.

Aunque Frida no hizo mención a su madre, Alejandra, muchos dicen que es un claro mensaje de que no estaría en los mejores términos, pese a que ambas confirmaron un pequeño acercamiento y encaminarse a una reconciliación tras el triste fallecimiento de la reconocida actriz y política mexicana, Silvia Pinal, el 28 de noviembre del 2024, ¿acaso a un año de esta reunión, habrán dado otro paso atrás?

uD83DuDEA8FRIDA SOFÍA y ENRIQUE GUZMÁN NO SE RECONCILIARANuD83DuDCA5uD83EuDD2C no puede hablar con ella, ni podría uD83EuDD76https://t.co/KkS1Vyguda pic.twitter.com/hfxuRADcyD — ERNESTO BUITRON NEWS ? (@ERNESTOBUITRON) January 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui