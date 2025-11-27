¿Habrá fraude en TV Azteca? Conoce quién ganaría la salvación en 'La Granja VIP' HOY 27 de noviembre

Ciudad de México.- Este jueves 27 de noviembre, se sabrá quién conseguirá ganar el Juego de la Salvación, dentro de La Granja VIP, lo que le dará la oportunidad, no solo de salir de riesgo de eliminación, sino que podrá sacar a alguien de la placa de nominados, además de que podrá traicionar a uno de sus compañeros, y salvar a un segundo, pero para meter en su lugar a otro, ¿acaso habrá fraude en TV Azteca?; conoce las probabilidades.

El pasado miércoles 26 de noviembre, en el reality del Ajusco se vivió la séptima ronda de nominación de la temporada, que es conocida como La Asamblea, en la que los participantes pasaron y nominaron cara a cara, a aquellos que desean que sean eliminados de la competencia. En esta ocasión, aquellos que les tocó estar a merced del público, fue a Alberto del Río y Lis Vega, por votaciones, mientras que Fabiola Campomanes quedó desde el lunes por nominación directa de Kike Mayagoitia, y Kim Shantal desde el martes.

Pero, de esta lista de cuatro nominados, solamente tres de ellos llegaran al domingo, esto pues, este jueves 27 de noviembre estará el juego de la salvación, en la que uno de los participantes que están nominados, ganen esta carta, y se salven a ellos y a otros de los nominados, y que el próximo viernes realicen la traición, eligiendo sacar a otro de los nominados, pero cambiándolo por otro. Por ejemplo, si gana 'El Patrón', se salvaría a él y a Lis Vega, mandando a placa posiblemente a Alfredo Adame o Eleazar Gómez.

Nominados de este miércoles en #LaGranjaVIP Kim Shantal, Fabiola Campomanes, El Patrón y Lis Vega pic.twitter.com/JPiiq96OyU — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 27, 2025

En cuestiones físicas, si el juego es de destreza, fuerza, velocidad y agilidad, los posibles ganadores serían el exluchador de la WWE, dado a que es uno de los más atléticos de los nominados de la semana, y según sus propias palabras al haber sido luchador profesional, mientras que si es de habilidades, equilibrio o de inteligencia, se dice que Vega o Shantal ganarían, aunque también podrían dar una sorpresa y ganar en la destreza física.

Cabe mencionar que en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del programa Vaya Vaya, lanzó la primera encuesta para saber a quién salvaría el público, y en caso de que no hubiera la salvación o la traición, basado en esta encuesta, la primera en salvarse sería Shantal con el 55 por ciento de votos a favor, el segundo Alberto con el 19 por ciento, en tercero Campomanes con el 17 por ciento, y por último Vega con el 9 por ciento, lo que la haría la eliminada del domingo 30 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui