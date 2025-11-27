Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 28 de noviembre 2025: Predicciones para tu signo con Luna en Aries

Ciudad de México.- Este viernes 28 de noviembre de 2025 llega con una energía de movimiento y cambio que puede modificar el rumbo de tus planes. Con la Luna transitando por Aries, el ambiente astral impulsa la acción, la valentía y las decisiones rápidas que ayudan a avanzar después de días de estancamiento. Por ello, Nana Calistar tiene un mensaje especial para este cierre de semana; consúltalo aquí antes que nadie.

Horóscopos de Nana Calistar para este VIERNES 28 de NOVIEMBRE

Aries

La Luna entra en tu signo y te pone imparable. Hoy te vas a sentir más valiente, más decidido y con cero paciencia para dramas. En el amor, cuidado con tus impulsos: no arruines algo bonito por hablar de más.

Tauro

Día para dejar de resistirte al cambio. La Luna en Aries te empuja a moverte, aunque no quieras. En el amor, alguien insiste en acercarse; deja de poner excusas y escucha lo que viene del corazón.

Géminis

Noticias repentinas te sacan de la rutina. Hoy la energía se mueve rápido y tú también. En el amor, prepárate para una conversación intensa que puede aclararlo todo.

Cáncer

Aunque sueles ser prudente, la Luna en Aries te prende la chispa. Hoy vas a defender algo que es tuyo. En el amor, te llega claridad sobre una persona que te traía confundido.

Leo

Te levantas con fuerza y ganas de comerte el mundo. Aprovecha la vibra para avanzar en eso que habías pospuesto. En el amor, atracción intensa con alguien que no esperabas.

Virgo

Día de decisiones que no pueden esperar. La Luna en Aries te pide actuar sin tanto análisis. En el amor, deja de buscar fallas y date permiso de sentir.

Libra

Tu equilibrio se tambalea un poco con esta energía de fuego, pero te ayuda a moverte. En el amor, una charla honesta puede mejorar la situación. No huyas de lo que necesitas decir.

Escorpio

Hoy te toca tomar el control. La energía ariana te da fuerza para poner límites. En el amor, alguien quiere aclarar algo contigo; escucha sin reaccionar de golpe.

Sagitario

Día ligero pero lleno de impulsos. La Luna en Aries te llena de entusiasmo y te devuelve motivación. En el amor, hay un acercamiento inesperado que te anima el corazón.

Capricornio

No te sorprendas si hoy reaccionas más rápido de lo normal. La Luna en Aries te mueve terreno emocional. En el amor, evita discusiones innecesarias: no todo es tan grave como parece.

Acuario

La energía del día te favorece para iniciar algo nuevo. Atrévete. En el amor, alguien se muestra más directo contigo y eso te gusta más de lo que admites.

Piscis

Hoy necesitas firmeza. La Luna en Aries te empuja a dejar de postergar decisiones emocionales. En el amor, viene claridad sobre una persona que ha estado mandándote señales mezcladas.

