Kunno sufre accidente automovilístico y acaba en el hospital; revelan cuál es su diagnóstico

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este jueves 27 de noviembre de 2025, el influencer Guillermo Kunno, mejor conocido en el mundo del internet como Kunno, fue ingresado a un nosocomio tras sufrir un accidente automovilístico, así lo informó en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación difundida se puede observar al creador de contenido postrado en una cama de hospital y bajo los efectos de la anestesia.

De acuerdo con el testimonio del participante de Las estrellas bailan en Hoy, los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 y en los videos que difundió se puede apreciar con inflamación en diferentes partes de su cuerpo como hombro, pecho, cuello y espalda. El personal médico le realizó los debidos estudios para descartar alguna lesión de gravedad y, según el dictamen médico, el famoso presentaba un esguince cervical de segundo grado.

A todo el público de Las estrellas bailan en Hoy, el día de hoy tuve un accidente automovilístico y tengo inflamado el hombro, el pecho, el cuello, la espalda. Estoy en el hospital, me están poniendo todos los trucos para estar feliz, esperamos todo salga bien", declaró la celebridad de internet en una de las grabaciones que publicó.

A pesar de las lesiones que sufrió, Kunno sí se presentó en la edición de este jueves en el programa Hoy, el matutino de Televisa, en donde se dejó ver con un collarín como parte de las indicaciones médicas para su recuperación. Sin embargo, para la presentación que realizó junto a Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', el influencer se despojó del artefacto ortopédico, mostrándose dispuesto a mejorar su baile y obtener la mejor calificación de los jueces.

¿Quién es Kunno?

Kunno es un influencer mexicano que alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a sus videos virales en TikTok, donde se volvió conocido por su icónico 'walk' y su estilo extravagante. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, ha construido una comunidad sólida que sigue de cerca su contenido de moda, estilo de vida y entretenimiento. Su presencia en eventos internacionales, así como colaboraciones con marcas y artistas reconocidos, lo impulsaron aún más en la industria digital. Actualmente forma parte de Las estrellas bailan en Hoy, concurso de baile que se transmite en el programa Hoy.

