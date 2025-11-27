Lily Téllez acusa a Morena del escándalo tras Miss Universo 2025 y arruinar triunfo de Fátima Bosch

Ciudad de México.- La reconocida política del Partido Acción Nacional y conductora mexicana, Lily Téllez, recientemente empleó sus redes sociales, para acusar a Morena de corromper uno de los concursos más importantes en el mundo, Miss Universo México, afirmando que convirtieron a Fátima Bosch en una más de sus tantas víctimas, al haber arruinado su triunfo con todo el escándalo de su presidente.

El pasado 20 de noviembre de este 2025, Fátima se volvió la cuarta mexicana que ganó la corona del certamen de belleza, pero, desde el primer momento de este anuncio, internautas no han parado de atacar a la joven tabasqueña y de reclamar que fue un fraude total. En TV Notas, un presunto miembro del staff aseguró que tuvo muchas preferencias, y que incluso el pleito con Nawat Itsaragrisil fue planeado para darle más foco.

Pero eso no ha sido todo, ya que se dijo que el presidente de Miss Universo y empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú, le dio el pase de gane a Fátima desde el día uno, asegurando que tenían una relación de amistad desde hacía años, gracias a que tenía presuntos negocios con el padre de ella, a lo que la joven salió a negarlo de manera rotunda, asegurando que lo conoció el 13 de septiembre de 2025 durante el mismo certamen.

Ahora, a estos dos escándalos se le ha sumado un tercero que pone en riesgo la corona de Fátima, y es que se ha vinculado a proceso a Rocha, por ser señalado como presunto líder traficante de armas y combustibles entre México y Guatemala: "La historia negra de Rocha Cantú es parte de la descomposición del país y de la 4T", mencionaron en el momento en que se dijo que la FGR lo vinculó a proceso.

Ahora, ante estol Téllez ha decidido emplear su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, aseguró que Morena corrompió el concurso de belleza y ahora Fátima estaba pagando los platos rotos cuando era inocente, afirmando que desprestigió de manera vergonzosa algo sumamente importante: "Lo lamento por Fátima Bosch, hermosa mujer. Ella representó bien a México y no tiene culpa del presunto conflicto de interés de su padre. La corrupción de Morena le robó la atención, colocó su corona en sospecha de transa y el desprestigio del concurso es un escándalo universal".

