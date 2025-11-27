Martha Cristiana sale en defensa de Fátima Bosch tras acusaciones de fraude en Miss Universo 2025

Ciudad de México.- La reconocida exdirectora de Miss Universo 2025 y exreina de belleza, Martha Cristiana, recientemente brindó una entrevista en la que con firmeza ha salido en defensa de la ganadora del certamen de belleza antes mencionada, Fátima Bosch, asegurando que es una mujer de gran valor, por lo que pide un alto al hate que le han dado tras haber acusado de fraude su triunfo.

El pasado 20 de noviembre de este 2025, Fátima vivió el mejor momento de su vida, debido a que tras meses de competencia, de nervios y polémicas, se volvió la cuarta mexicana que ganó la corona del certamen de belleza, pero, lo que era el momento más especial, se volvió en su peor castigo de la misma manera, debido a que en redes sociales han acusado de fraude, pues consideran que no merecía ser la ganadora.

Ahora, en entrevista con Venga la Alegría, Martha ha decidido salir en defensa de la tabasqueña, asegurando que a su parecer, sí se ganó a pulso esa corona y cree que es una mujer que sí está apegada a valores importantes, que es inteligente y tiene causas que valen la pena: "Fátima es una mujer digna, una mujer que está apegada a sus valores, es una mujer inteligente, son muy interesantes todas sus causas, creo que es una persona que tiene muchísima coherencia con su mente y con su corazón, con lo que dice y con lo que hace; yo le deseo muchísma suerte".

Martha Cristiana reacciona al supuesto fraude en la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/gSUIvPtJjF — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 27, 2025

Finalmente, la exreina de belleza pidió a todo TV Azteca y a quienes sea que vean la entrevista, que dejen de tirar odio y que comiencen a celebrar los triunfos de otros mexicanos por el mundo, que resalten la importancia de que hayan dejado el nombre del país en alto: "A mí me gustaría que los mexicanos dejemos de tirarle a otros mexicanos y, que celebremos nuestros triunfos, porque son bien pocos, caray".

Esta no es la primera vez que Cristiana aboga por Bosch, debido a que cuando fue el tema de Nawat, afirmó que el culpable de todo esto es George Figueroa, porque desde que ha tomado el liderato de dicha empresa, no ha hecho más que verse involucrado en conflictos: "No es culpa del dueño, no es Raúl Rocha Cantú. Yo veo un hilo conductor. El personaje al que me refiero a este momento es George Figueroa, que es una persona que ha causado muchos problemas. No puede ser casualidad que esta persona esté nuevamente ligado a otro conflicto".

¡Hay miedo! Martha Cristiana y Cynthia de la Vega señalan a Jorge Figueroa como el responsable de la polémica entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/fTDaD8TGSc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui