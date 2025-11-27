Mía Rubín anuncia que crece su familia con su novio, reaparece Sergio Andrade y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este jueves 27 de noviembre, Mía Rubín anuncia que crece su familia con su novio tras casi tres años de relación sentimental han hecho crecer su familia y ahora son tres.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Estreno de Stranger Things 5 colapsa la plataforma de Netflix

El servicio de Netflix se vio interrumpido luego de que se estrenará la quinta temporada de la famosa serie Stranger Things, la interrupción comenzó casi inmediatamente después de que salieran los episodios. En medio del caos, la cuenta oficial de Netflix lanzó su propia solución con un característico grito desesperado, digno del Upside Down: "Si tienen algún inconveniente, ¡REINICIEN LA APP O VUELVAN A CARGAR LA PÁGINAAAAAAA!".



Reaparece Sergio Andrade

El controvertido productor musical Sergio Andrade reapareció públicamente a través de un video anunciado nueva música. El productor habló desde lo que describió como "este bellísimo rincón de nuestro planeta", y se mostró visiblemente emocionado para presentar nuevas composiciones después de tantos años alejado del medio.



Mía Rubín anuncia que crece su familia con su novio

Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta, anunció que ella y su novio, el torero mexicano Tarik Othón, han hecho crecer su familia y ahora son tres con la mascota que decidieron criar juntos. Ante esto, el yerno de Erik Rubín, dejó en claro que ellos no descartan la posibilidad de casarse, y menciona que ambos quieren hacer las cosas como se deben, y aunque señalan que será en un futuro cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui