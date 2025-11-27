¿Quién gana HOY la Vila 360 en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil este 27 de noviembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a ponerse muy interesantes, ya que la competencia subiría de nivel, especialmente por el premio más importante para ellos que le comodidades, ya que según los spoilers de este jueves 27 de noviembre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también el atleta que se llevaría la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten páginas de spoilers, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, aunque en los últimos días tuvieron triunfos importantes y han estado apretando el paso para dejar atrás a los azules, ahora, los aqua llegarían a la competencia decididos a que este jueves sea triunfos totales para ellos, con la esperanza de desalentarlos para la serie de la Supervivencia.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la octava para los hombres que se pone en juego, dado a que esta semana es de eliminación varonil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para los atletas más experimentados, como Koke Guerrero, quien ha señalado que esta temporada quiere ser el máximo medallista, o incluso un José que está subiendo de nivel.

El Equipo Azul disfrutará del increíble día de SPA en Punta Cana, muy merecido y bien jugado. ¡Muchas felicidades Azules! uD83DuDD35uD83DuDC86uD83CuDFFB???uD83EuDDD6uD83CuDFFC???#ExatlónMéxico Lunes a viernes, a las uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/1gnOAtD3Kd — Exatlón México (@ExatlonMx) November 27, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes una vez más en esta semana, serán los azules, quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los rojos, por desgracia deberán de volver a estar confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida, como a inicios de esta semana, siendo la segunda consecutiva.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos se cambiarían a la Villa 360, y ganando la medalla un Mono Osuna o incluso un Benjamín.

Después de una ardua batalla de tiro con aros, Mati consigue su tercer Medalla Femenil de la temporada. #PorLaMedalla



Exatlón México EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfVCjR

Lunes a viernes uD83DuDD567:00 PM. Domingo uD83DuDD566:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/m3ao1GxXRn — Exatlón México (@ExatlonMx) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui