Santa Fe Klan lanza impactante mensaje sobre Christian Nodal y su pleito con Cazzu, ¿apoya a la rapera?

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap mexicano, Santa Fe Klan, acaba de ser abordado por la prensa en un importante evento de la revista GQ, en donde decidió romper el silencio a comparaciones con Christian Nodal, por lo que sorprendió al lanzar un impactante mensaje sobre polémica con el cantante del regional mexicano, y su pleito con Cazzu, ¿acaso apoya a la trapera?

En la más reciente aparición del intérprete de Nada Es Para Siempre ante la prensa, primeramente reveló que espera que este año pueda pasar la Navidad al lado de su hijo y su familia, pero que ha tenido mucho trabajo y todavía debe de hacer unos movimientos que espera si le permita cumplir su deseo: "Sí, ojalá, con mi familia, pero tengo un chin... de jale. Siempre es de corazón todo lo que le doy a mi niño y siempre bien agradecido con su jefa que cuida mucho a mi niño, todo bien".

Ante esta situación, el rapero declaró que desde que es padre, trata de organizarse con la madre de su hijo, Maya Nazor, de la mejor manera, para poder ser un padre presente, incluso aún cuando sus compromisos lejos de su pequeño se lo impidan de manera física, pero sí con llamadas, videos y demás. Al tratar el tema de ser comparado con el esposo de Ángela Aguilar, el cantante fue claro y concreto: "Yo no me comparo con nadie, yo nada más soy yo".

Como se sabe, a inicios de este 2025, el intérprete de Por Mi México, aseguró que le depositaba mes con mes a Maya 250 mil pesos para la manutención de su hijo, después de que Maya diera a entender que a veces no cumplía como se debía y que era un mal ejemplo, por lo que se desató una guerra, la que al final concluyó con los acuerdos de que cada año dicha cantidad va a subir y con la esperanza de poder pasar más tiempo con el menor.

Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca a mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día", dijo en su momento.

Ahora, Nodal se encuentra en medio de una batalla por su hija Inti Nodal Cazzuchelli, pero a diferencia de Santa Fe Klan, se dice que Nodal daría alrededor de 140 mil pesos mexicanos por mes, lo que Cazzu asegura que no es justo considerando el porcentaje que debería de dar, según leyes argentinas, y los ingresos que recibe el intérprete de Adiós Amor. Por su parte el sonorense afirma que da mucho más que eso, incluso dijo que millones.

Fuente: Tribuna del Yaqui