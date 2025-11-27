¿Tragedia en TV Azteca? Tras cáncer, exconductora de 'Ventaneando' hace dura confesión: "Es doloroso"

Ciudad de México.- Después de enfrentar el cáncer de mama y una operación de emergencia, la reconocida expresentadora de Ventaneando mexicana, Jimena Pérez, mayormente conocida como 'La Choco', recientemente ha brindado sus primeras declaraciones sobre este proceso, haciendo la dura confesión de que para ella fue algo "sumamente doloroso", ¿acaso viene tragedia para TV Azteca?
Como se sabe, Pérez en el año del 2023, impactó a sus millones de seguidores, pues a horas de haber sido parte del equipo mexicano que presentó los Latin Grammy, compartió un mensaje para agradecer la vida y las oportunidades, confesando que hacía solo unos meses atrás que padecía de cáncer de mama, de la cual había tenido que ser operada en mayo para extirpar el tumor, y después alrededor de cinco meses de tratamiento, el cual rindió frutos ya que afirma estar libre de la enfermedad.
Ahora, a dos años de haber enfrentado esta complicada situación, decidió abrir su corazón en el pódcast LaMeno, conducido por su querida excolega de TV, Mónica Castañeda, en la que confesó que se detectó el cáncer por accidente, ya que no se estaba explorando, sino que se estaba bañando y sintió una bolita: "Tristemente nadie está exento y cuando me lo detectan… no tenía ni la edad, ni el estilo de vida, y tampoco casos familiares".
La aparente sucesora de Pati Chapoy en su retiro, declaró que el tema que más le angustió fue la caída de cabello, por lo que usaba un gorro refrigerante para proteger los folículos y evitar la caída del pelo, pero aún así su pelo comenzó a caerse, destacando que para ella, de manera psicológica fue algo "sumamente doloroso", por lo que representaba, destacando que su hijo mayor la ayudó a sostenerse, a no dejarse caer y no raparse: "Me dijo: 'Mamá, tú haz lo que quieras, te ves bonita de todas formas'".
Ante esto, señaló que por meses usó peluca y poco a poco fue adaptándose a todos los cambios que enfrentaba por la enfermedad y el tratamiento, destacando que hoy en día, que está viva y sana, solo agradece a su cuerpo todo lo que resistió: "Estoy sumamente agradecida con mi cuerpo porque me soportó durante todo el tratamiento, también uno valora la red de apoyo, la familia", agregando que ahora, solo piensa en vivir mejor que antes: "Me quiero comer al mundo, es una segunda oportunidad".
Fuente: Tribuna del Yaqui