Actriz de Televisa alza la voz por Eugenio Derbez y pide un alto a hate tras ser acusado de "insensible"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Claudia Álvarez, ha decidido ser solidaria con la familia Derbez, por lo que alzó la voz a favor del querido actor y productor de TV, Eugenio Derbez, por lo que le ha pedido a todo el público un alto al hate en su contra, después de que este fuera acusado de "insensible" después de que se anunciara el deceso de su exesposa y madre de su hija mayor, Gabriela Michel.

Como se sabe, la tarde del pasado lunes 24 de noviembre, Aislinn Derbez, a través de su cuenta de Instagram confirmó el triste fallecimiento de su madre, que no ha podido llorar en paz, debido a que como su padre Eugenio estaba en los Emmy y transmitía alegre ese momento, fue señalado de no ser sensible al dolor de su hija y de no apoyarla, generando una intensa ola de hate, incluso a sus hermanos. Ante esto, Aislinn no se ha pronunciado, pero Vadhir Derbez ha defendido a su padre y familia.

Ahora, durante el paso de la actriz de El Amor Es El Que Manda, en una entrevista, afirmó que no se sabe lo que pasa detrás de lo que se deja ver en redes, que muchas veces ni es compartido por el artista, sino por un asistente o manáger por cuestiones laborales: "Ustedes no saben lo que pasa en la intimidad de las personas, tu no sabes como se manejan, la gente no puede juzgar por 10 segundos de una historia, o por un posteo, que no sabes si lo subieron ellos".

Vadhir Derbez defiende a su papá Eugenio Derbez de críticas por realizar una transmisión tras el fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/1YnZJbRddV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 26, 2025

Ante esto, la pareja de Billy Rovzar, señaló que era muy fácil juzgar a la gente cuando realmente no se sabe que es lo que está pasando en su vida personal, por lo que una vez más, pidió que no se hiciera comentarios de ese estilo cuando no habría nada que decir al respecto, y solamente respetar el duelo de las personas en como lo quieran llevar: "Entonces no sabemos. Yo creo que es muy fácil juzgar, cuando tu no sabes lo que pasa en la intimidad"

Finalmente, en la alfombra de los Premio GQ Men Of The Year, la famosa actriz y cantante, Dania Bovio, que también estuvo en los Emmy, prefirió no hablar, y solo dijo que se ponía en el lugar de la familia y entendía su dolor, por lo que estaba con ellos y respetaba su privacidad: "Creo que es algo muy personal de la familia, y simplemente para ellos todo el amor, todo el tiempo. Estábamos en los Emmy y yo me enteré mucho después, pero sí, una tragedia para la familia".

Claudia Álvarez defiende a Eugenio Derbez de críticas por realizar una transmisión tras el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/LBis60YjIz — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui