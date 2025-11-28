¿Amor en el aire? Abuela de Aldo de Nigris revela interés de Aarón Mercury por su nieta

Ciudad de México. - Leticia Guajardo, mejor conocida como doña Alegría, nuevamente realizó polémicas declaraciones que están dando de qué hablar en redes sociales. Durante su más reciente transmisión en vivo en TikTok, la controversial mujer aseguró que aparentemente el influencer Aarón Mercury está bastante interesado en la hermana menor de su amigo y colega Aldo de Nigris.

La joven se llama Andrea de Nigris y, aunque estudió la licenciatura en Nutrición, también es una reconocida creadora de contenido. Sus videos de tips de belleza y lipsync ya le han permitido acumular más de un millón de seguidores. Cabe aclarar que, desde que Aarón participó en la tercera temporada de La casa de los famosos México, aunque no se conocían, los fans ya comenzaron a shippearlos.

¿Está enamorado?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el integrante de Las estrellas bailan en Hoy no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Leticia sí lo hizo y aseguró que el joven de 24 años está más que encantado con Andrea y que se sintió atraído desde la primera vez que la vio. No obstante, enfatizó que la chica tiene novio: "Hay que respetar los gustos de cada quién", señaló, para luego añadir algo más contundente: "Si quiere estar con un vividor, es su problema".

Leticia Guajardo

Hace un tiempo, una opinión pública de Poncho de Nigris generó molestias entre las fans de Aarón Mercury, lo que levantó especulaciones sobre si esto afectaría su amistad con Aldo. Afortunadamente, la situación quedó aclarada, ya que el principal involucrado indicó que el asunto era solo con Poncho y que en realidad la buena relación con el exdeportista mexicano sigue intacta.

¿Qué dijo Poncho de Nigris?

En aquel entonces, el regiomontano comentó que Mercury se había precipitado al aceptar el proyecto del principal programa matutino de Televisa, ya que consideraba que, en lugar de impulsar su carrera, podría frenarla: "No se debió encerrar tan rápido en Las estrellas bailan en Hoy. En un reality de un programa de revista como que no va, o sea, es mi humilde opinión". Por su parte, los seguidores de Aarón no lo tomaron nada bien, y él mismo salió a aclarar: "No entendí la razón por la cual habló de mí… no sé qué intentó, es la opinión de esta gente".

