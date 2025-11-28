¿Drama en 'Exatlón México'? Afirman que producción del reality castigó a atletas rojos y azules por pleito

Ciudad de México.- Todo parece indicar que las cosas en el Exatlón México van a cambiar por completo, debido a que se dice que finalmente se acabarían los intensos dramas entre los competidores, pues acaban de afirmar que producción castigarían a los atletas, tanto del equipo de los rojos, como del equipo de los azules, ya cansados de sus interminables pleitos en las competencias, especialmente con el tema de Mario 'El Mono' Osuna.

Desde el año del 2017, en TV Azteca año con año transmiten temporadas de más de seis meses del reality deportivo, en el que se puede ver a los mejores atletas mexicanos o de diferentes países, como honduras, competir en las playas de la República Dominicana, al inicio en equipos, rojos y azules, y al final, siendo de manera individual, pues solo un hombre y una mujer se lleva el trofeo y el dinero en efectivo, coronándose como el mejor atleta de la temporada.

Como es de esperarse, la competitividad es el pan de cada día y suele haber festejos, burlas e incluso provocaciones en ambos lados, en especial con aquellos que suelen tener duelos más reñidos y buscan superarse constantemente. Sin embargo, en esta nueva temporada que está en curso, las cosas se han salido de control, en especial ente 'El Mono', de los rojos, y Leo 'Mufasa' Adrián, de los azules, ya que incluso en una ocasión el atleta de los escarlatas celebró fingiendo que orinaba al azul, lo que ocasionó que este fingiera darle una patada y después comenzaron a agarrarse a empujones y casi llegan a los golpes.

Aunque en ese momento no se supo que pasara algo, pues Antonio Rosique no anunció alguna sanción para los involucrados, ahora, en el canal de YouTube de Proyecto TV, aseguraron que los altos mandos de la emisión, al ver las constantes quejas de los espectadores de la empresa de Ricardo Salinas Pliego con respecto estas actitudes tan burlescas y que suscitan a insultos y hasta casi peleas a golpes, habrían optado por tomar cartas en el asunto y castigar a los atletas.

Según los informes, todos habrían sido convocados y ya se habrían implementado unas medidas disciplinarías para los atletas que han tenido altercados y dejaron bajo advertencia las sanciones que se tomarían para aquellos que pasaran la línea de respeto en los festejos, por lo que las burlas a compañeros quedarían completamente prohibidas para todos, sin excepciones, así como se acaba de implementar la regla de ya no practicar los tiros una vez se acabe la carrera.

