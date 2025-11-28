El dúo más esperado: Emir Pabón juntaría a Belinda y Cazzu; revela prepararía su colaboración musical

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda, Emir Pabón, acaba de brindar una entrevista en la que revela que podría unir al dúo más esperado, debido a que confesó que tras ver el gran revuelo ante el encuentro entre la trapera argentina, Cazzu, y la cantante española, Belinda, él ya ha pensado en la manera de preparar una colaboración musical entre ambas junto a su famosa banda, Grupo Cañaveral.

En el pasado jueves 20 de noviembre, la revista GQ México realizó un importante evento, en el que se dio el esperado primer encuentro en persona, de las dos exnovias de Christian Nodal, las cuales al pasar presuntamente por una historia de infidelidad similar, públicamente se les ha pedido un tema en contra del sonorense. Por su parte, ambas artistas han negado tener planes de hacer algo de ello, incluso la intérprete de Nena Trampa declaró que si hacen algo no será sobre él, pues tienen cosas más importantes que hablar y hacer que no giran entorno a él.

Ahora, en entrevista con Venga la Alegría, declaró que para él, Belinda y Cazzu son mujeres excepcionales que podrían hacer algo maravilloso, y él tiene un punto de unión entre ambas, destacando que a la intérprete de La Cueva la conoció en Argentina junto a su mejor amiga, La Joaqui: "Te digo algo, la música es eso, la música es dejar a un lado cualquier situación, Cazzu y La Joaqui crecieron juntas, y un lugar muy emblemático en Buenos Aires, e iban a ver a Grupo Cañaveral".

De la misma manera, declaró que también tiene música al lado de Belinda, recordando que han colaborado en conciertos, interpretando Tiene Espinas El Rosal y En La Oscuridad, por lo que señala que podría hablar con ambas, y espera que sí se de algo, pues juntas la romperían: "Ha habido acercamiento para hacer música juntos, y con Belinda ya he hecho música, es una gran amiga, pero mira, te lo puedo asegurar que si Belinda y Cazzu hacen una canción, va a salir espectacular porque tienen mucha fuerza".

Finalmente, aprovechando el tema de hablar de los duetos inesperados, celebró que ahora la música sea más un puente de unión y no de competencia, celebrando que Grupo Cañaveral y Grupo Niche, de salsa, puedan ahora subir juntos al escenario: "La música tiene que ser así, tiene que haber amor, hermandad, ellos cuatro son excelentes cantantes, eso es lo bonito, que dos mundos, se sumen para darles ese potencial energético a todo el público".

Emir Pabón habla sobre la posibilidad de colaborar con Cazzu y Belinda en una cumbia.



Fuente: Tribuna el Yaqui