Hermosillo vibrará con Mägo de Oz: Conoce fecha, lugar y precios de su concierto 2026

Hermosillo, Sonora.- Una de las bandas españolas más populares en México sin duda es Mägo de Oz, que recientemente causó gran impacto entre sus seguidores, pues los integrantes planean visitar nuestro país en 2026 con su gira La Noche de las Brujas, que forma parte de la promoción de su nuevo álbum Malicia: La Noche de las Brujas. A continuación, te presentamos todos los detalles.

Actualmente, la agrupación se encuentra en uno de sus mejores momentos, ya que celebra los 30 años de su trayectoria musical, la cual ha estado llena de éxitos como Molinos de Viento (1997) y La Rosa de los Vientos, esta última tan popular que incluso ha logrado captar la atención de quienes no suelen seguir su música. Durante todo este tiempo, han deleitado a sus fans con distintos espectáculos y, en más de una ocasión, han llegado a nuestro continente; ahora, regresan para interpretar tanto sus antiguos como sus nuevos temas.

Aunque inicialmente sus fechas serán en su natal España, posteriormente recorrerán lugares fuera del continente europeo. Por ahora, en México se presentarán en la Arena Monterrey, Arena Guadalajara y en la Ciudad de México, así como en Hermosillo, León, Mexicali, Puebla, Querétaro y Torreón. Los boletos y los precios ya están disponibles a través del sitio web superboletos.com.

Oro: $1,380.00 MX Preferente: $920.00 MX General: $518.00 MX

Próximos conciertos

En lo que respecta a Hermosillo el día de su concierto es el miércoles 25 de noviembre en el Parque La Ruina a partir de las 21:00 horas. Es necesario tener presente que este tipo de grupos suelen vender rápidamente los pases así que en caso de querer asistir es importante comprar pronto el boleto antes de que se agoten, pues en redes sociales los fanáticos ya están emocionados por este regreso.

"Donde suene una gaita… ahí estará Mägo de Oz. La gira La Noche de las Brujas 2026, aterriza en México con paradas en Arena Monterrey, Arena Guadalajara, Arena CDMX, Hermosillo, León, Mexicali, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tijuana y Torreón. Prepárate para un viaje de magia, rock y pura revolución", publicó hace unas cuantas horas en su perfil de Facebook la organización Superboletos.

Fuente: Tribuna del Yaqui