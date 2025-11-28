Horóscopos HOY Mhoni Vidente VIERNES 28 de noviembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- El cierre de noviembre llega con una energía intensa y decisiva que, según los horóscopos de Mhoni Vidente, podría redefinir el rumbo de varios signos antes de que termine el mes. Este viernes 28 de noviembre se presenta como un día ideal para hacer ajustes importantes, escuchar tu intuición y permitir que las señales del Universo hagan su trabajo. Algunas personas enfrentarán revelaciones inesperadas; otras, oportunidades que parecían estancadas finalmente se destrabarán en el ???????horóscopo de hoy. ¡Aquí todo lo que debes saber!
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY viernes 28 de noviembre de 2025: Predicciones de amor, dinero, salud y más
Aries
La energía de este viernes 28 de noviembre te impulsa a actuar sin miedo. Una buena noticia relacionada con un proyecto detenido llegará por la mañana.
Tauro
Hoy recuperas la calma tras días tensos. Mhoni Vidente señala que un encuentro inesperado te abrirá una oportunidad económica. Mantén tu postura firme en decisiones laborales, dice el ???????horóscopo de hoy.
Géminis
Se activa tu creatividad este viernes 28 de noviembre de 2025. Aprovecha para compartir ideas, ya que una propuesta tuya podría ser aprobada. No ignores señales físicas de cansancio; descansa más.
Cáncer
Día de movimientos emocionales fuertes. Una conversación pendiente por fin se da y aclara malentendidos: serás muy feliz. Cuida tus gastos impulsivos en la noche.
Leo
El brillo vuelve a tu entorno. El horóscopo de hoy dice que te buscan para un proyecto importante o para liderar una actividad. No te confíes: revisa contratos y mensajes dos veces.
Virgo
Tu lado analítico estará más fino que nunca. Una oportunidad laboral que creías perdida regresa, pero deberás decidir rápido. Evita tensiones con amistades.
Libra
Este viernes trae equilibrio, pero también decisiones. Mhoni indica que un cambio en tu rutina será necesario para avanzar. No postergues ese trámite importante.
Escorpio
Te rodea un magnetismo especial. Hoy, viernes 28 de noviembre, podrías influir en alguien más de lo que imaginas. Buen momento para cerrar ciclos y dejar de cargar culpas ajenas.
Sagitario
Un día muy productivo. Mhoni advierte que recibes una propuesta inesperada que te emocionará. Evita confiar en promesas de último minuto.
Capricornio
La estabilidad llega poco a poco. Una noticia laboral mejorará tu ánimo, pero deberás organizar mejor tus tiempos. No cargues responsabilidades que no te corresponden.
Acuario
Tu intuición estará en su punto más alto. Un comentario aparentemente trivial te revelará algo importante. Ideal para comenzar hábitos nuevos.
Piscis
La sensibilidad será tu guía. Una situación que te preocupaba se acomoda a tu favor. En el amor, alguien quiere acercarse, pero espera una señal clara de ti.
Fuente: Tribuna del Yaqui