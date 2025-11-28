Horóscopos HOY Nana Calistar SÁBADO 29 de noviembre 2025: El destino de tu signo este fin de semana

Ciudad de México.- Este sábado 29 de noviembre de 2025 llega con una energía mística y profundamente intuitiva, ideal para hacer una pausa y escuchar lo que el corazón intenta decir. Con la Luna transitando por Piscis, el ambiente se vuelve más sensible, emocional y espiritual. De acuerdo con Nana Calistar, este día invita a bajar el ritmo, dejar que las emociones fluyan y prestar atención a los mensajes que el Universo envía de forma sutil.

Este sábado es perfecto para cerrar ciclos con suavidad. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje de tu signo. Si te resuena, es porque está dirigido especialmente a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este SÁBADO 29 de NOVIEMBRE

Aries

Día de emociones intensas. No tomes nada personal y escucha tu intuición, que hoy te revelará quién sí y quién no en tu vida. En el amor, alguien te piensa más de lo que imaginas.

Tauro

Tu energía se estabiliza y te sientes más ligero. La Luna en Piscis activa sueños y metas, pero es momento de actuar. En el amor, se aclara una duda que te tenía inquieto.

Géminis

Tu intuición será más fuerte que nunca. Hoy verás con claridad verdades ocultas o situaciones confusas. En el amor, una charla sincera destraba un conflicto reciente.

Cáncer

El Universo te apapacha. Te llegan buenas noticias o un mensaje que necesitabas. En el amor, alguien se muestra vulnerable contigo y eso fortalece el vínculo.

Leo

La energía te pide calma y prudencia. Actúa desde la sabiduría y evita impulsos. En el amor, no revivas recuerdos que ya superaste.

Virgo

La sensibilidad se eleva. Hoy te conviene fluir y soltar la rigidez. En el amor, evita idealizar; observa la realidad tal cual es.

Libra

Equilibras tu energía y tomas decisiones certeras, sobre todo en lo económico. En el amor, comprenderás lo que realmente deseas.

Escorpio

La profundidad emocional te guía. Podrías descubrir una verdad importante. En el amor, algo cambia para bien si dejas que todo fluya.

Sagitario

Evita explosiones emocionales. Este día es ideal para cerrar ciclos y limpiar tu energía. En el amor, alguien se acerca con intenciones sinceras.

Capricornio

Una decisión importante se aclara gracias a tu intuición. En lo laboral llega una oportunidad inesperada. En el amor, un mensaje cambia el rumbo de una relación.

Acuario

Día introspectivo. Hoy pensarás mucho en tu futuro y recibirás señales importantes. En el amor, alguien te sorprende con un gesto emocional.

Piscis

La energía del día te favorece completamente. Llegan respuestas, señales y hasta pequeñas diosidencias. En el amor, un acercamiento o reconciliación brinda tranquilidad.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana domingo.

Conoce antes que nadie las predicciones de Nana Calistar

Fuente: Tribuna del Yaqui