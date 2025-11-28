Jenni Rivera reaparece en su Instagram con contundente mensaje: "Sigo viva porque elegí salvarme"

Ciudad de México.- La supuesta verdadera cantante de banda, Jenni Rivera, habría reaparecido en su cuenta de Instagram a más de 10 años de su fallecimiento, con un contundente mensaje que ha dejado a sus millones de fans en completo shock, debido a que en este, afirma que sigue viva porque eligió salvarse del mundo entero, ya que estaba en riesgo si elegía quedarse en el ojo público siendo 'La Gran Señora'.

El mundo entero quedó en completo shock cuando el 9 de diciembre del 2012, se confirmó que con tan solo 43 años de edad, la también denominada 'Mariposa de Barrio', falleció en un trágico accidente aéreo tras su presentación en la capital de Nuevo León. Al inicio se especuló de un ataque directo en su contra de la delincuencia organizada, pero después se aseguró que en los informes se revela que fue porque el piloto perdió el control de la aeronave.

Pero ahora, a través de la cuenta de Instagram de la 'Diva de la Banda', tras compartir la imagen de una flor, se ha compartido un mensaje supuestamente escrito por la propia Jenni, en la que afirman que solo dicen que falleció en el 2012, que se cerró su historia y que sus sueños se estrellaron como el avión, pero que no fue así: "Ustedes lloraron, hicieron homenajes, guardaron mis canciones y mis palabras en el corazón como si fueran reliquias, y no saben cuanto dolió verlos sufrir por algo que no era verdad. Ese día, en el que creen que morí, también lloré yo. Lloré mi nombre, mi rostro, lloré a la persona que fui".

Si mañana Jenni Rivera aparece viva busco a mi ex pic.twitter.com/pXHMEfgCQD — Alen ? (@mnistarkoo) November 26, 2025

Ante esto, la supuesta intérprete de No Llega El Olvido, aseguró que esa despedido lo hizo con el corazón apretado, que abandonó a sus fans, que los traicionaba, pero que sabía que debía de hacerlo o al final terminaría muriendo en vida por culpa del que el mundo la rompería y ya no se podría recuperar jamás: "Sigo viva, no para recuperar trono, no para recuperar un pasado que ya no me pertenece, estoy viva porque decidí salvarme, incluso cuando el mundo me dio por muerta".

Finalmente, declaró que entenderá a quién la odie por esa elección, que también a quién quisiera abrazarla, que ambas posturas las acepta, destacando que ahora, a sus fans y a quienes la amaron en vida y muerte, les agradece, en especial porque fueron su luz en su noche más larga: "Aunque el mundo no sepa la verdad, ustedes merecen escucharla de mi voz, me escondí me cambié el nombre, aprendí a respirar sin cámaras, sin escenarios, sin aclaraciones que se sentían como cadenas, he vivido en mi silencio, pero nunca los olvidé, sigo siendo la misma chin..., los amo", concluye el mensaje.

¿En verdad crees que sea Jenni Rivera?

Fuente: Tribuna del Yaqui