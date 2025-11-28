Le negaron tratamiento y vivió infierno: Actor de Televisa muere tras lucha contra el cáncer de colón

Ciudad de México.- A más de un año de sincerarse y confesar que vivía un infierno por su enfermedad, y que le negaron tratamiento en su ciudad natal, el reconocido actor de Televisa originario de Colombia, Conrado Osorio, por desgracia a la edad de 49 años ha fallecido. Aunque la familia no ha confirmado nada al respecto, se ha dicho que fue a causa de su cáncer de colón.

El reconocido galán de Clase 406, a finales del 2023, reveló que tras varias semanas enfrentando dolores intensos de abdomen y por todo el cuerpo, decidió hacer estudios, pensando que saldrían cuestiones musculares u óseas, pero jamás su diagnóstico: cáncer de colón. Tristemente, el histrión de origen colombiano, no solo luchó contra la idea de la enfermedad, sino con el sistema de salud de su país, debido a que señaló que le negaron tratamiento.

A mediados del 2024, Conrado declaró que en medio del infierno que atravesaba por su salud, declaró que su proceso de medicamentos tuvo un retraso importante, pues afirmó que las autoridades de salud en Colombia se negaron a realizarle dos cirugías, para extirpar la masa, por lo que se vio obligado a mudarse a Europa para recibir las quimioterapias y radioterapias, además de poder ser operado. Según sus informes, una vez que pasó por el quirófano, le extrajeron masa cancerígena y 55 ganglios linfáticos que estaban comprometidos.

Tristemente, a poco mas de un año de estas declaraciones y seguir luchando contra dicha enfermedad, su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, la tarde del pasado 27 de noviembre de este 2025, confirmó que el actor de melodramas perdió la vida a sus 49 años de edad, con un emotivo mensaje de despedida: "Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje".

Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano", agregó.

Cabe mencionar que Jhon no reveló las causas del deceso del actor de La Fea Más Bella, pero dado a sus casi dos años enfrentando el cáncer de colón, se cree que su fallecimiento fue a causa de esta enfermedad o complicaciones derivadas de esta. De la misma manera, no se ha revelado nada de los servicios funerarios, pero varios integrantes del medio del espectáculo se pronunciaron tristes y lamentaron la pérdida del actor.

