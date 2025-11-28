Natanael Cano se queja del SAT, Dua Lipa abre su taquería en CDMX y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este viernes 28 de noviembre, Natanael Cano se queja del SAT y expresa su frustración en redes sociales.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

North West critica a su madre Kim Kardashian

La famosa Kim Kardashian recientemente reveló que en la última Met Gala su hija trató de motivarla llevándole unas flores y un globo antes de que asistiera al evento, pero además North le insistió recordándole que lo peor que podía pasar es que las personas odiaran su atuendo, tal como pasa cada año que asiste.



Dua Lipa abre su taquería en CDMX

La artista británica Dua Lipa anunció su propia taquería que presenta un menú temático de la cantante, disponible solo durante su visita a México. La intérprete de 'Be the one' confirmó mediante un post en sus redes sociales que toma 'posesión' de una taquería de la Ciudad de México para celebrar las fechas de su 'Radical Optimism Tour', aunque actualmente cuentan con tres diferentes sucursales en la capital mexicana, solamente se cuenta con la experiencia de la artista británica en una de ellas.



Natanael Cano se queja del SAT

El cantante mexicano Natanael Cano expresó su frustración en redes sociales por lo que considera altos cobros del Servicio de Administración Tributaria a los artistas y empresarios. En sus redes sociales, Cano replicó una noticia sobre el logro del SAT con la leyenda: "SAT rompe récord de recaudación". De enero a octubre recaudó 4.49 billones de pesos, 6.1 por ciento más que el año pasado.

uD83CuDFADTop 3 de los espectáculos que no te puedes perder ?



Presentado por Maja, te traemos los eventos y conciertos más destacados de la semana que están cautivando al públicouD83CuDF89https://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Espectáculos #MajaEnVivo #Entretenimiento #ViveElEspectáculo pic.twitter.com/nb3tJg4H4S — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui