¿Nuevo pleito legal por Silvia Pinal? Stephanie Salas esto dice de demanda por maltrato a enfermeras

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Stephanie Salas, recientemente brindó una entrevista para varios medios de comunicación, en la que así respondió al ser cuestionada si habría nuevo pleito legal para defender el legado de Silvia Pinal, al interponer una demanda por maltratado en contra de las enfermeras que cuidarían de la difunta política y primera actriz de Televisa.

Este 28 de noviembre, la familia Pinal se encuentran honrando la memoria de la querida productora de Mujer, Casos de la Vida Real, pues se cumple el primer año sin la denominada 'Última Diva del Cine Mexicano'. Un día como hoy, del 2024, se anunció el fallecimiento de Silvia a sus 94 años de edad, a causa de una doble neumonía de la que no pudo recuperarse, vistiendo a la familia y al mundo del espectáculo de un triste luto.

Ahora, en Venga la Alegría subieron la entrevista que les brindó Salas sobre los planes para recordar a su abuela, a lo que la actriz y cantante declaró que para ella no hay mejor manera de recordarla que sobre el escenario, porque siempre les enseñó eso, a trabajar: "El trabajar, que es algo que mi abuela me inculcó, me enseñó, siempre me quiso ver en los escenarios, y hoy la estoy recordando así, en los escenarios como me enseñó".

Sylvia Pasquel nos comparte cómo recordaron a su mamá Silvia Pinal a un año de su fallecimiento.



Con respecto a si pensaba hacerle homenaje, Stephanie mencionó que ya fue al panteón con Sylvia Pasquel y Camila Valero, su hija, que le llevaron flores y le rindieron el homenaje en privado como familia: "Fui al panteón, ya les dije, fue hoy a llevarle flores con mi madre y mi Cami, limpiamos la cripta y tuvimos unos momentos muy lindos". Con respecto al que le haría Efigenia Ramos, Salas declaró que no irá: "No voy a hacer nada más".

Con respecto a si la familia tomaría acciones legales en contra de las enfermeras que presuntamente maltratarían a Silvia en las noches que la cuidaban, la madre de Michelle Salas no quiso decir absolutamente nada y se subió a su camioneta y simplemente agradeció a todos los presentes, yéndose en su auto: "Muchas gracias, adiós, muchas gracias".

Stephanie Salas aclara si demandarán a la enfermera que presuntamente maltrató a Silvia Pinal.



