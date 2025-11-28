Omar Chaparro da la cara tras imitar a Itatí Cantoral por su polémica interpretación de 'La Guadalupana'

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de origen mexicano, Omar Chaparro, recientemente al dar una entrevista a diferentes medio de comunicación, decidió dar la cara, después de que se desatara la polémica en redes sociales con su vida, en el que imita a Itatí Cantoral, al realizar su polémica interpretación de La Guadalupana, en uno de los programas de TV que se realizan en homenaje a La Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre.

Como se recordará, Itatí se viralizó hace un par de años, durante su participación en el programa especial que hizo Imagen TV, dedicado a La Virgen de Guadalupe por su día, el 12 de diciembre, en el que su vestuario fue espectacular, el mariachi entonó a la perfección y ella estaba cantando como la profesional que es a la madre de Jesucristo, sin embargo, al cantar la parte que dice "La Guadalupana", hizo un tono que llamó la atención y de inmediato se viralizó en redes sociales.

Ahora, el actor de No Manches Frida, fue el que se viralizó por lo mismo, ya que a través de redes sociales circuló un video en el que el también presentador está cantando y de la nada hace el mismo tono que Itatí, por lo que se empezó a decir que la estaba imitando a modo de burla. Por su parte, Itatí declaró que con el tema de Omar, solo puede decir que no hizo bien su trabajo al imitarla: "Me imitó muy mal, acuérdense, véanlo".

¿Itatí Cantoral ENOJADA por la imitación de Omar Chaparro de 'La Guadalupana'? ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSol ??: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/1FwX9NroAt — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 24, 2025

De la misma "Yo soy muy fan de Itatí, es tipaza, la adoro, pero yo no la estaba imitando, estaba haciendo un personaje que yo hago desde que estoy en la radio, 'Doña Chona Ramos', hoy cumple 29 años, desde entonces canto La Guadalupana, pero la gente que hable y opine".

"Nada, no tengo nada que decirles, para mi es gasolina, me han dicho, sí, en las redes sociales ni se diga, pero no pongo mi atención ahí, creo que cuando lo ves más complejo es con las personas que estás cerca".

Omar Chaparro asegura que no trató de imitar a Itatí Cantoral cantando "La Guadalupana".



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/q0c42CmYQV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui