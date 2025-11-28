¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 28 de noviembre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 28 de noviembre queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo un triunfo global en sus dos duelos como en semanas pasadas. De la misma manera, se ha dicho si habrá nuevas tensiones.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial entre los hombres de los rojos y azules, ahora que ellos son los que están en riesgo de abandonar la competencia esta semana, y los azules desean poder alzarse ante los escarlatas para no enviar a ninguno de los suyos.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicado con las dos series de la Supervivencia, pero no por los puntos, sino por cuestiones personales, ya que aunque no habrá grandes peleas, sí hay descontentos dentro de los equipos, pues muchos afirman que no todos están dando su verdadero esfuerzo para triunfar.

A pesar de no haber podido conseguir la medalla, Valery está muy orgullosa de su desempeño y sabe que algún día esa presea será suya.



Exatlón México por Azteca UNO.

Lunes a viernes 7:00 PM. Domingo 6:00 PM. pic.twitter.com/rFiXF80Qqg — Exatlón México (@ExatlonMx) November 28, 2025

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 28 de noviembre, se ha dicho que será una victoria de un solo color, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, que van a tener que mandar a otros dos de sus colegas, pues desde el martes 25 de noviembre, se encuentra Heber Gallegos, al perder en la competencia de la Zona de Riesgo.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría victorias divididas.

Fuente: Tribuna del Yaqui