Silvia Pinal: A un año de perder a la 'Última Diva de México', Sylvia Pasquel comparte emotivo homenaje

Ciudad de México.- En el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, considerada la última gran diva del cine nacional, su recuerdo continúa ocupando un lugar central en la memoria colectiva y en la vida de su familia. La actriz de Televisa, figura emblemática del cine de oro, la televisión y el teatro, dejó un vacío significativo, pero también un legado artístico inmenso que sus seres queridos buscan preservar con respeto y cariño, por lo que Sylvia Pasquel compartió su emotivo homenaje.

En entrevista para Venga la Alegría, su hija Sylvia Pasquel compartió cómo decidió honrar de manera íntima la memoria de su madre. Relató que, junto con su hija, acudió al panteón donde reposan las cenizas de la actriz: "Hoy me di a la tarea junto con mi hija; fuimos al panteón, le limpiamos la cripta, le pusimos flores, música", explicó. Contó que permanecieron ahí durante un largo rato, hablándole y compartiendo un momento familiar que les permitió mantener la cercanía emocional con Pinal.

Para la actriz de Los Ricos También Lloran, este acercamiento privado tiene un profundo significado, pues el mausoleo se ha convertido en un punto íntimo de encuentro con la figura materna: "Estuvimos allá con ella un buen rato, platicándole y conversando, tratando de poder compartir, aunque sea de esa manera unos momentos con ella", señaló. La visita representó un acto de amor y gratitud hacia quien consideró su guía dentro y fuera del escenario.

Previo a esta fecha tan especial, se había anunciado que se realizaría un homenaje en el panteón con la presencia de los seguidores de Silvia Pinal. Sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado luego de que se difundiera una noticia que generó consternación: la cripta de la actriz de El Inocente y Viridiana había sido vandalizada. Según reportes publicados, desconocidos ingresaron al mausoleo, causaron destrozos e intentaron sustraer cosas personales que se encontraban ahí.

Sylvia Pasquel nos comparte cómo recordaron a su mamá Silvia Pinal a un año de su fallecimiento.



En medio del recuerdo y la conmoción por estos acontecimientos, Alejandra Guzmán también se sumó a los homenajes dedicados a su madre. La cantante empleó sus redes sociales para compartir una fotografía de Silvia Pinal acompañada de una veladora, junto con un mensaje breve pero contundente que refleja su dolor y añoranza: "Te extraño gigante y espectacular". La publicación se viralizó rápidamente, generando reacciones de apoyo y cariño de parte del público.

Más allá de los incidentes dolorosos, Sylvia enfatizó que la mejor forma de celebrar a su madre es a través del arte. Recordó que la vocación que Silvia Pinal inculcó en ella la llevó a encontrar en el teatro su hogar profesional. Por ello, decidió dedicarle las presentaciones que ofrecería ese día en Cuernavaca, como un homenaje directo en el escenario, el lugar donde la diva construyó gran parte de su trayectoria: "Las dos funciones se las voy a dedicar a mi madre, y de esta manera voy a honrar su paso por este planeta, en el que nos dejó tantas cosas importantes", afirmó.

La exparticipante de Siempre Reinas destacó que interpretar frente al público se ha convertido en una forma de mantener viva la herencia artística que recibió: "Agradezco que me haya enseñado la profesión más hermosa del mundo, que es la actuación, y la hago con todo el amor y la pasión porque me encanta estar en un escenario", comentó. Para ella, cada función ofrece no solo la oportunidad de trabajar, sino también de reafirmar el legado que Doña Silvia dejó como maestra, mujer y artista.

De esta forma, La Pinal continúa siendo referente indiscutible del entretenimiento nacional. Su nombre sigue asociado al glamour, la disciplina, el talento y la innovación que marcaron décadas de la cultura mexicana. Entre homenajes formales, recuerdos íntimos, expresiones públicas de afecto y manifestaciones espontáneas del público, su legado permanece vivo, reafirmando su lugar como una de las figuras más importantes en la historia del espectáculo en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui