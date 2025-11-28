¿Taylor Swift irá a juicio contra Justin Baldoni? Reportan es testigo de enfrentamiento con Ryan Reynols

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que Taylor Swift no se salvaría de estar en medio de la batalla legal entre Blake Lively, y su coprotagonista, Justin Baldoni, pues se presentaría al juicio por acoso y body shamming, ya que sería testigo de enfrentamiento entre el demandado y el esposo de la actriz estadounidense, Ryan Reynols.

Como se sabe, la actriz de Miedo Profundo desde hace más de un año que ha tenido serios problemas legales con coprotagonista de Romper el Circulo, que por desgracia no han hecho más que aumentar conforme pasa el tiempo, pues escaló de un nivel mediático hasta llegar al tema legal, en el que Baldoni interpuso una demanda por 400 millones de dólares a causa de una supuesta difamación y daño moral en contra de la famosa pareja al haberlo tacharlo de ser un "depredador sexual".

Ahora se dice que después de que Baldoni perdiera su demanda por difamación, por no presentar sus alegatos en tiempo y forma, el próximo 26 de marzo del 2026, habrá un juicio por los alegatos de la actriz de Gossip Girl sobre el hecho de que la acosaría sexualmente y le haría body-shaming, al hablar de su peso en el set del filme, ha salido a la luz que la intérprete de Shake It Off, sí tendría que presentase como testigo.

Fuck creepy racist abuser Justin Baldoni twice. Who the hell leaves an inappropriate voicemail to married female co worker ? Yet people actually think that Blake lively wants him ? It’s very obvious that along with being narcissistic. He actually thought that he could get Blake pic.twitter.com/JBhZdef34f — Kiki (@PrincessKikiM98) October 24, 2025

Esto debido a que se ha informado que salieron a la luz nuevos documentos judiciales, en el que se dicen que en abril del 2024, el actor de Deadpool & Wolverine, en una supuesta reunión en un departamento en Nueva York, habría confrontado directamente a Justin por los comentarios sobre el cuerpo de su esposa, y que Taylor y Hugh Jackman, figuran como posibles testigos en la disputa legal ya que estarían presentes en ese momento.

Según la versión plateada en los documentos, cuando el actor de La Propuesta confrontó a Justin, este se quedó "emocionalmente paralizado", por lo que solo habría ofrecido disculpas y mostrado lágrimas tras los reclamos. Al parecer, el actor de X-Men y la intérprete de Love Story, al haber estado presentes, son testigos de "mayor peso" para poder "esclarecer los hechos" de ese momento, y serían "claves en el avance del caso".

Taylor Swift and Hugh Jackman were front-row for a massive Hollywood dust-up — new court docs show they were right there when Ryan Reynolds unleashed on Justin Baldoni during a heated confrontation over Blake Lively.



Read more: https://t.co/qBFWWc6Cqf pic.twitter.com/fGaKHDHfzV — TMZ (@TMZ) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui