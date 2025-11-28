"Todavía con 4 auditorías al mes, échenme la mano": Natanael Cano se queja del SAT

Ciudad de México. - Natanael Cano es un reconocido cantante mexicano, famoso principalmente por su música centrada en los corridos tumbados. Ahora, se encuentra en medio de una polémica relacionada con el gobierno federal, pues utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con el manejo del Servicio de Administración Tributaria (SAT). A continuación, en TRIBUNA te contaremos todo lo que debes saber.

Para comenzar, compartió una noticia con la leyenda: "SAT rompe récord de recaudación. De enero a octubre recaudó 4.49 billones de pesos, 6.1% más que el año pasado. ¿Sientes que pagas más?" Sin embargo, no se limitó a compartir la información, ya que de inmediato añadió: "Full rockstars… Mis ídolos alaverga". Esta publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores y el público en general.

De acuerdo con información de Infobae, tan solo de enero a octubre de 2025, la recaudación alcanzó 5 billones 70 mil 877 millones de pesos, mostrando un crecimiento significativo respecto al mismo periodo de 2024, con un aumento del 7.9 por ciento. De esta manera, se superó la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación 2025 en un 102.5 por ciento, registrando el mayor monto histórico por ingresos tributarios, con 4 billones 495 mil 842 millones de pesos.

Historia de Natanael Cano (créditos: Infobae)

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportó 2 billones 441 mil 850 millones de pesos; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumó 1 billón 254 mil 587 millones, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanzó 556 mil 999 millones. La administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que este resultado se debe a las nuevas estrategias de fiscalización.

Natanael Cano

El intérprete de Cuando los Tope (feat. Dan Sanchez) no se detuvo ahí, ya que publicó una nueva historia donde volvió a arremeter contra el organismo, incluso acompañando su mensaje con un "Viva México" y emojis: "Un descuento del bienestar para el muñeco ¿nada? Varios algunos melones me tocó mandar. Échenme la mano. Todavía con 4 auditorías al mes para chingarse a mi empresa", afirmó Natanael.

Fuente: Tribuna del Yaqui