Tragedia en Televisa: Actriz de novelas, devastada, tras diagnóstico de terrible enfermedad: "Duele"

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas mexicana, Laura Carmine, recientemente ha empleado sus redes sociales, para por primera vez abrir su corazón y se ha mostrado totalmente devastada, al confesar lo complicado que está su mundo en estos momentos, después de que le dieron el diagnóstico de una terrible enfermedad, de su tan amada madre, dando trágica noticia a Televisa.

La reconocida actriz de A Qué No Me Dejas, hace unas horas que compartió un video en el que confiesa que su madre, por desgracia, está perdiendo la memoria, destacando que le duele demasiado esto, y pidió a sus seguidores consejos para salir adelante de esta situación que le parece muy doloroso: "Me pueden pasar consejos los que han pasado por esto o estén pasando por esto, por qué mi cuerpo lo está somatizando".

En el mencionado video, se ve como está peinando a su madre, mientras que hay una voz en off en la que expresa lo mucho que para ella es doloroso ver así como su pilar, ahora debe de tener esos cuidados especiales, por lo que señala que no sabía que algo podía doler de esa manera: "Es duro ver cómo mi mamá va perdiendo la memoria poco a poco y cada día se nota un poquito más. Aceptar que mami está perdiendo memoria duele en un lugar que no sabía que existía. Mi amor está con ella, entero, paciente y firme. Deseo que se quede en su memoria los mejores momentos que hemos vivido juntas".

Tras esto, declaró que esta pérdida de memoria no se debe al Alzheimer, sino que es un tipo de demencia a causa de unas complicaciones vinculadas a la diabetes que padece su madre desde hace varios años, que sucedió porque olvidaba aplicarse la insulina a sus horas: "Mi mamá no está en una edad tan grande para tener una enfermedad como Alzheimer, lo que le está dando es un tipo de demencia, se le están olvidando las cosas debido a la diabetes".

Finalmente, Carmine declaró que lleva a su madre a un neurólogo en Estados Unidos, por lo que requiere de mucha coordinación con su médico de cabecera y comparó el proceso con "llevar un carro al mecánico", ya que cada visita es necesaria para que su mamá mantenga la mayor estabilidad posible, destacando que es muy complejo todo, porque tiene días buenos y otros muy malos.

