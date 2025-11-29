2026 oscuro para la Realeza: Afirman que Meghan Markle se divorciaría y Kate Middleton tendría cáncer

Londres, Inglaterra.- Todo parece indicar que será un 2026 oscuro para toda la Realeza británica, debido a que según predicciones de la pitonista más famosa de México, Mhoni Vidente, se va a confirmar finalmente que Meghan Markle va a dar otro duro golpe, y se divorciará del Príncipe Harry, mientras que la querida futura reina del Reino Unido, Kate Middleton, una vez más estaría enfrentando al cáncer.

En una de sus famosas lecturas del tarot, Mhoni aseguró que los duques de Sussex, tras casi ocho años de matrimonio, dos hijos y haber desafiado las leyes de la Reina Isabel II en vida, ahora, van a terminar por separar de sus caminos, que sería algo muy complicado para Harry, asegurando que este "será uno de los divorcios más comentados de la historia de la monarquía inglesa", al parecer superando al de Lady Di con el ahora Rey Carlos III.

Con respecto a que es lo que llevaría a que el nieto del Príncipe Felipe de Edimburgo, y a la exactriz de Suites a separarse, no sería el que Markle va a tratar de recuperar su carrera en Hollywood, ni la familia de Harry, sino que en realidad su vínculo ya no resistiría las constantes críticas y señalamientos por parte de la prensa y la presión pública en cada uno de sus movimientos, asegurando que están desgastados de manera emocional.

Kate y William también enfrentarían problemas. Internet

Pero al parecer, Harry y Meghan no serían los únicos que volverán a poner a la Corona británica en medio del escándalo, sino que también lo estarán Kate y el Príncipe William, pues aseguró que el futuro rey del Reino Unido le habría sido infiel a la madre del Príncipe George con una de sus amigas: "Kate acaba de pasar uno de los cánceres mas agresivos y ahora trae problemas con William porque anda saliendo con una de las mejores amigas".

La afamada vidente declaró que los Príncipes de Gales tampoco podrían sobrevivir a esta polémica cuando todo se descubra, y van a separarse, además de señalar que en medio de este pleito por la separación, vendrá con el regreso del agresivo cáncer que enfrentó la nuera de la difunta Princesa Diana: "Habrá divorcio pronto. Desde que murió la reina Isabel II, a la familia le cayó una maldición: el cáncer para Kate... que el cáncer no se cura, nomás se controla, porque era uno de los más agresivos".

Fuente: Tribuna del Yaqui