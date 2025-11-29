De castillos a la prisión: Hijo de la Reina Isabel II sería arrestado en EU por nexos con Jeffrey Epstein

Londres, Reino Unido.- Una vez más, el nombre de Andrés Mountbatten Windsor, está dando mucho de qué hablar, debido a que se ha informado que junto a su exesposa, Sarah Ferguson, actualmente el hijo de la hoy difunta Reina Isabel II, podría pasar de vivir en castillos a ir a la prisión, debido a que si llegara a pisar los Estados Unidos, sería detenido por las autoridades, a causa de sus nexos con Jeffrey Epstein.

Como se sabe, hace un mes que el hermano mayor de Andrés, el Rey Carlos III confirmó que había despojado de todos sus títulos nobiliarios junto a la madre de sus hijas, la Princesa Beatrice y la Princesa Eugenia, por lo que oficialmente sus condecoraciones militares fueron desestimadas y sus títulos como Su Alteza Real y Príncipe, ya no serán usados para referirse a él, a causa de que se comprobó que pese a sus negativas, Andrés sí mantenía contacto con Epstein tras destaparse su red de tráfico sexual.

Ahora, tras dejar de ser el duque de York, y que tanto él como Sarah tuvieran que abandonar su residencia real, también estaría confinado al Reino Unido, o al menos no podría pisar suelo estadounidense, pues se ha señalado en diferentes medios británicos y del país norteamericano, dirigido por Donald Trump. Cabe recordar que en el pasado, Andrés ya enfrentó un juicio por haber abusado de la entonces menor de 17 años y hoy difunta Virginia Giuffre.

Recordar que hace unos meses, Virginia Giuffre, una de las chicas víctimas de la red de pederastia de Epstein, apareció suicidada después de denunciar que el príncipe Andrés de Inglaterra abusó de ella cuando tenía solo 17 años.



Según los informes dados, el tío del Príncipe William, el motivo por el que sería detenido en caso de pisar Estados Unidos, es debido a que hace un par de meses habría ignorado una solicitud formal enviada por un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, para que declarara como parte del proceso en contra de Epstein. Al parecer, dado a que no respondió, se interpretó como una negativa, por lo que las autoridades podrían tomar acciones legales en caso de que lleguen a pisar Estados Unidos.

Con respecto a la afectaciones de la exnuera del fallecido Príncipe Felipe de Edimburgo, son debido a que su nombre aparece ligado al exmiembro senior de la Realeza británica en varios documentos que aún requieren revisión con respecto a este caso, y se dice, que ella también habría tenido conocimiento de todo lo que pasaría con el fallecido empresario en prisión en el año del 2019. Hasta el momento, ni Andrés, ni Sarah se han pronunciado al respecto.

