Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 29 de noviembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este sábado 29 de noviembre de 2025 llega con una energía que, según los horóscopos de Mhoni Vidente, marcará un antes y un después en temas personales, laborales y emocionales. La astróloga advierte, en el horóscopo de hoy, que el fin de mes abre una ventana de decisiones clave: algunas señales impulsarán cambios acelerados, mientras que otras pedirán prudencia absoluta. ¡Aquí todo lo que debes saber!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY sábado 29 de noviembre de 2025: La suerte de tu signo zodiacal

Aries

Una conversación pendiente se resuelve por fin este sábado 29 de noviembre de 2025. Será un día ideal para retomar proyectos personales que dejaste a la mitad. Evita confrontaciones impulsivas y escucha antes de actuar.

Tauro

La estabilidad regresa a tu entorno laboral. Una propuesta o reconocimiento podría sorprenderte. Procura no cargar con responsabilidades ajenas para no saturarte.

Géminis

Tu intuición estará más despierta que nunca, dice Mhoni Vidente. Un mensaje inesperado te abrirá una oportunidad social o profesional. Mantente flexible, pero no reveles tus planes todavía.

Cáncer

Hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, sentirás la necesidad de ordenar tu vida emocional. Una persona que creías distante vuelve a acercarse. Vigila tus gastos: podrías caer en compras innecesarias.

Leo

Será un día para brillar y destacar. Una llamada importante puede definir el cierre del año para ti. No subestimes la opinión de alguien que te aprecia.

Virgo

Aparece claridad en un asunto que te preocupaba desde hace semanas. Opta por actuar con discreción. Dedica tiempo a tu descanso: tu cuerpo lo agradecerá.

Libra

Un reencuentro inesperado removerá emociones fuertes este sábado, alerta Mhoni Vidente. El trabajo fluye mejor que en días anteriores, pero procura no dispersarte. Buen día para reorganizar tus prioridades.

Escorpio

La energía de este sábado te impulsa a tomar decisiones valientes. Mhoni Vidente advierte que un proyecto que parecía detenido comienza a moverse. Confía en tus capacidades.

Sagitario

Se abre una etapa de reconciliaciones y acuerdos. Podrías recibir una propuesta que te entusiasma, pero analízala con calma. Cualquier firma o compromiso debe revisarse dos veces.

Capricornio

Un desafío laboral se transforma en una oportunidad. Hoy encontrarás respuestas que necesitabas. Mantén tus límites claros para evitar tensiones.

Acuario

Un cambio en tu entorno cercano te motivará a replantearte metas. La creatividad fluye, aprovéchala para resolver pendientes. Evita discusiones familiares.

Piscis

Este sábado 29 de noviembre trae un aprendizaje importante. Alguien busca apoyarte más de lo que imaginas. Sé paciente: una noticia económica positiva llega pronto.

Fuente: Tribuna del Yaqui