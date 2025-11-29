Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 30 de noviembre 2025: Predicciones para tu signo para terminar el mes

Ciudad de México.- Este 30 de noviembre de 2025 se presenta como una fecha clave para el cierre de ciclos personales y emocionales, según la lectura astrológica del día. La influencia combinada de la Luna en su fase menguante y el tránsito del Sol por Sagitario crea un ambiente propicio para concluir etapas, soltar cargas y definir rumbos antes del inicio del último mes del año. Es por eso que Nana Calistar tiene una predicción especial para tu signo.

De acuerdo con la interpretación energética, esta jornada favorece la reflexión profunda, la toma de conciencia y la resolución de situaciones que permanecían inconclusas. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje de tu signo. Si te resuena, es porque está dirigido especialmente a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este DOMINGO 30 de NOVIEMBRE

Aries

Ay, criatura del fuego, mañana se te mueve una verdad que te venías negando. Este día cierra un ciclo emocional que ya te tenía cansado. No busques donde no hay: si alguien no te da tu lugar, suéltalo. Viene claridad y paz.

Tauro

Mi taurito, mañana te cae el veinte de algo que estabas posponiendo. Es día de poner límites, de dejar ir cargas ajenas y de acomodar tu espacio y tu mente. El dinero mejora, pero cuida tus impulsos de compra.

Géminis

Andas muy mental, mi amor, y mañana el universo te pide silencio y reflexión. Se cierra un ciclo de estrés y preocupación; al fin respiras. Ojo con chismes, no te metas en pleitos que no son tuyos.

Cáncer

Mañana tu energía se mueve fuerte, porque cierras un capítulo emocional que te dolía más de lo que aceptabas. Suelta el pasado, mi amor. Viene un mensaje, sueño o señal que te guía hacia un nuevo inicio.

Leo

Mi león brillante, mañana te haces consciente de quién sí está contigo y quién solo estorbaba. Cierras un ciclo de desgaste y envidias. En el amor, alguien podría pedir disculpas o buscarte. Tú decides.

Virgo

Mañana te viene orden mental, aunque no lo creas. Termina una etapa de caos y te acomodas emocionalmente. Cuida tu salud y no cargues responsabilidades que no te tocan. El amor se aclara.

Libra

Mi cielo, mañana se ilumina algo que estaba confuso. Cierra un ciclo económico o afectivo que te tenía dudando. No vuelvas a lo que ya te lastimó. Confía en lo que estás construyendo.

Escorpio

Mañana te transformas, literal. Se cierra un ciclo que venías arrastrando desde octubre. Ya no te quedes donde no vibras. El amor se pone intenso y alguien te piensa más de lo que crees.

Sagitario

Mi arquero, mañana el universo te pone frente a una decisión importante. Terminas un ciclo de estancamiento y te lanzas hacia algo mejor. No dudes de tu intuición; anda bien afinada.

Capricornio

Cierres laborales o de proyectos, mi amor. Mañana sueltas presión, entregas pendientes o dices hasta aquí. Aunque te cueste, es para tu bien. En el amor, alguien quiere explicaciones.

Acuario

Mañana te liberas de un pensamiento o preocupación que te robaba energía. Se cierra un ciclo emocional y te vuelves más ligero. Atento a una conversación clave. No tomes todo tan personal.

Piscis

Mi pececillo mágico, mañana el universo te empuja a cerrar un ciclo kármico. Te liberas de culpas viejas y te llega claridad. No te aferres a lo que ya terminó. Viene calma, viene luz.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana lunes.

Horóscopos de Nana Calistar para este domingo 30 de noviembre

Fuente: Tribuna del Yaqui