¿Otra azul deja 'Exatlón México' por lesión? Katia Gallegos sufre fuerte accidente; esto pasó

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la tragedia azul continúa, pues sus elementos siguen abandonando la competencia, o al menos se pensó que pasaría de nuevo, después de que se transmitió el momento en el que Katia Gallegos por desgracia sufrió fuerte accidente durante una de las carreras para tratar de salvar a sus integrantes, conoce qué pasó con la atleta, ¿acaso dejará la competencia?

El pasado viernes 28 de noviembre, en el Exatlón México se vivieron las dos primeras Series por la Supervivencia, en la que los rojos y los azules se debatieron con todo en las playas de la República Dominicana para tratar de evitar que uno de los suyos fuera puesto en la línea de riesgo en esta semana. El próximo domingo 30 de noviembre, los hombres deberán de ir a un Duelo de Eliminación para saber quién abandonará la emisión.

En la primera ronda para tratar de evitar que uno de los suyos fuera a la zona de riesgo, todo marchó en orden y no hubo altercados, más allá de que varios soltaron frustraciones, como Valery Carranza que se alejó de sus compañeros y soltó un grito, mostrando esa frustración por no poder dar su punto y dejar más abajo a los azules en contra de los rojos, dejando vulnerable a uno de sus compañeros.

Pero en la segunda ronda, mientras que Katia, que es conocida en la competencia como Kat Attack, mientras que estaba en la competencia con una de las escarlatas, pese a recorrer todo el circuito sin inconvenientes, cuando estuvo en la zona de tiro, al momento de ir a recoger los pequeños sacos de arena, al volver a la zona de tiro se dio un fuerte golpe en la cabeza con la estructura metálica de los tiros.

Pero, pese a que fue un buen golpe en el que evidentemente la mareó un poco, Katia no pidió que se detuviera la carrera y

Fuente: Tribuna del Yaqui