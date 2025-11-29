Podría nacer la Ley Cazzu tras pleito legal entre la rapera y Christian Nodal; ¿qué es y de qué trata?

Ciudad de México.- Todo parece indicar que las denuncias públicas de la famosa cantante del trap argentina, Cazzu, sobre las trabas para poder viajar con su hija, Inti Nodal Cazzuchelli, y obtener una manutención justa, en medio de su pleito legal con su ex, el reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se ha convocado una petición de firmas para el nacimiento de la Ley Cazzu. Conoce qué es y de que trata esta nueva ley.

Como se sabe, hace un par de meses, medios argentinos afirmaron que la trapera y el intérprete de temas como Adiós Amor, estaban peleando la custodia de Inti y que la intérprete de La Cueva la ganó. Sin embargo, Cazzu negó el tema, pero sí confirmó que están teniendo problemas para ponerse de acuerdo con la cantidad justa para la manutención, el tema de la custodia compartida y el hecho de que el sonorense es un padre ausente que no se encarga de nada, y que además de todo, obstaculizó el que la menor viaje fuera de Argentina, causando complicaciones para ella en medio de su exitosa gira, Latinaje Tour.

Esta polémica situación, fue lo que ha hecho que en el país natal de la creadora de Con Otra, decidiera promover la creación de la llamada Ley Cazzu, que según los informes, es una nueva ley con la que se está buscando reformar la legislación vigente para permitir que madres y padres con custodia puedan movilizar a sus hijos de manera más ágil, sin depender constantemente de la autorización del otro progenitor.

La propuesta fue hecha por la organización Change.org de Argentina, en la que aclara que de comprobarse la inasistencia o negativa del padre o madre, el responsable del menor tendrá un permiso de viajes permanentes, reduciendo la carga burocrática y garantizando derechos de circulación para la crianza: "La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos", menciona la descripción en la plataforma.

Finalmente, en la plataforma donde se está promoviendo esta nueva creación, se explica que en caso de que esto sea aprobado va a funcionar para reducir la carga burocrática sobre familias monoparentales, ayudando de esta manera a supuestamente garantizar los derechos de circulación, permitiendo así una crianza más estable, siendo esto un "respaldo real a cientos de madres que, al no contar con el consentimiento del otro progenitor, se ven limitadas para trabajar, viajar o cuidar de sus hijos sin complicaciones legales".

Fuente: Tribuna del Yaqui