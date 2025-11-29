Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, vuelve a redes tras investigación de la FGR y orden de aprehensión

Ciudad de México.- Lo último que se sabe sobre el caso de Raúl Rocha Cantú, propietario de Miss Universo, es que fue imputado por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, y que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la investigación a partir de una denuncia anónima. El hombre, que posee el 50 por ciento de las acciones del certamen, se manifestó en sus redes sociales, sorprendiendo a los internautas.

Asimismo, Rocha Cantú, a quien también se le acusa de haber favorecido la coronación de Fátima Bosch, reciente cuarta mujer mexicana en obtener la corona, se le vincula con las organizaciones criminales La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cabe destacar que las pesquisas siguen su curso y ninguna de las acusaciones ha sido comprobada hasta el momento.

Raúl Rocha en redes sociales

En sus historias de Instagram, compartió un video publicado por Miss Universe, en el que Fátima muestra respeto a la Reina Madre de Tailandia: "Honrando su legado y presentando respeto. En memoria de Su Majestad la Reina Madre de Tailandia. Que su bondad y gracia perduren", dice la publicación original. Es importante recordar que Sirikit falleció el 24 de octubre de 2025 a los 93 años.

Historia que compartió (captura de Milenio)

Hace once horas, Rocha volvió a publicar contenido relacionado con la tabasqueña, pues recientemente se difundió un promocional donde Fátima Bosch comparte su experiencia como Miss Universo 2025. En el video, reafirma su compromiso con el concurso, asegurando que representará el certamen de manera auténtica, liderando con compasión y utilizando su voz para hacer escuchar a los demás.

Este sábado

Caso de Raúl Rocha Cantú

La orden de aprehensión contra Rocha Cantú se emitió el 15 de noviembre de este año, pero no se ejecutó porque pasó a ser testigo protegido. En el comunicado que se dio a conocer en TRIBUNA, se señaló que se emitieron 13 órdenes de arresto como parte de la investigación, aunque los nombres de los implicados fueron proporcionados por el Ministerio Público. Además, se cumplimentó una orden de captura contra una funcionaria federal involucrada en el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui