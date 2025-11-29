Sergio Mayer demanda a Ferka y Linet Puente tras arremeter contra Sergio Mayer Mori en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El reconocido actor y político mexicano, Sergio Mayer, acaba de dejar en claro que no piensa dejar que se vulneren los derechos de su hijo mayor, Sergio Mayer Mori, por lo que recientemente ha confirmado que sí fue a interponer una demanda en contra de la reconocida actriz y conductora, Ferka, y la también presentadora de espectáculos, Linet Puente, después de que arremetiera en contra del joven durante su participación en La Granja VIP.

Como se sabe, después de que Mayer Mori hablara de Natália y de su relación amorosa cuando él tenía 17 años y ella 27 años, tanto María Fernanda Quiroz y Linet, se pusieron del lado de la exparticipante de MasterChef Celebrity, arremetiendo en contra del joven, asegurando que él era consciente de lo que hacía y que ahora como padre no podía deslindarse de sus deberes, entre otros comentarios que despertaron la ira de Mayer.

El actor de La Fea Más Bella declaró que estaban infringiendo las leyes, por lo que se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de México para pedir que ordenes de protección para su hijo en contra de las dos críticas del reality show de TV Azteca, alegando que estaban revictimizando a su hijo al hablar de su situación con la madre de su hija, por lo que pide que se respeten sus derechos y no piensa quedarse callado ante esto.

Una vez que salió de la Fiscalía, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que el juez le dio la razón en tal tema y las presentadoras anteriormente mencionadas no podrán hablar de su hijo con respecto a su relación con Natália y el tema de su hija Mila: "El juez acaba de ordenar y ratificar medidas de protección en favor de la niña (de identidad reservada), así como de su padre. En ese sentido, ni las agresoras pueden opinar respecto a ese tema".

De acuerdo con la abogada, además de la vida privada del actor, no se puede interferir en las declaraciones que hizo dentro del reality sobre un encuentro íntimo que tuvo con su expareja, asegurando que infringirían al delito de estupro, asegurando que estarían haciendo un "escarnio", aludiendo a una acción de ataque en la que se asume que no habrá consecuencias a pesar de que el hecho constituye un delito.

Fuente: Tribuna del Yaqui