Tía de Ángela Aguilar manda un contundente mensaje a sus haters y arremete contra Emiliano Aguilar

Ciudad de México.- La señora Dalia Inés, que es una de las hijas de Flor Silvestre con su primer esposo, acaba de brindar una entrevista con TV Azteca, en la que mandó un contundente mensaje en contra de todos los haters de Ángela Aguilar, su sobrina, asegurando que es inocente y que Christian Nodal es un buen hombre, además, aprovechó para arremeter en contra de su otro sobrino, Emiliano Aguilar, por hablar mal de su padre.

Fue mediante una entrevista con Ventaneando, quién es otra de las medias hermanas del reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, dejó en claro que la gente debe de ser más gentil con su sobrina, afirmando que ella no le hace daño a nadie, que solo es una niña con gran talento y belleza, que se fijo en un hombre que vale mucho, asegurando que Nodal es un buen hombre: "¿Qué daño puede hacer una niña que tiene el talento y la belleza, y se enamoró de un hombre valioso también? Por que, si no, no estaría como está ahora".

Ante esto y con un gran sentido del humor, afirmó que ya se está preparando para la boda por la iglesia de los jóvenes intérpretes de Dime Cómo Quieres, que se dice será en mayo del 2026, mientras que bromeó señalando que seguía muy sentido después de que no la invitaran a la del civil, aunque destacó que fue porque lo hicieron rápido: "Ya estoy viendo qué me voy a poner. La otra (la boda civil) fue tan rápida y no me invitaron. Yo todavía tengo mi resentimiento".

¡Ángela Aguilar y Christian Nodal CELEBRARON el Día de Acción de Gracias! ¡Se juntaron todos #LosAguilar! ¿Tú cómo la pasaste? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/kFYACaEY2u — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 28, 2025

De la misma manera, además de ponerle un alto a los haters de la familia, también arremetió en contra del intérprete de Con La Frente En Alto, destacando que Pepe sí era un padre presente y lo ayudó en todos los problemas que el joven tuvo al crecer y que tampoco le faltó nada económicamente: "Es mi sobrino y lo amo, ¿equivocado?, sí. Jamás hubiera imaginado una ofensa para su padre. Su padre fue padre y, como pudo, lo salvó de problemas legales muy serios y aportó todo lo que pudo. Sé que lo ama”.

Ante esto, Dalia declaró que al intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, estaba muy dolido por lo dicho por Emiliano, así que le envió un mensaje muy contundente al rapero sobre el hecho de que debería de hacer las paces y acercarse a su familia, perdonar y pedir perdón por todo, para volver a estar unidos: "Habla poco de eso porque le duele y uno, como familiar, respeta. (Emiliano) Tu familia te ama y la familia se debe respetar y defender aunque las cosas anden mal".

Fuente: Tribuna del Yaqui