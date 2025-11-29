Tras arresto en EU por nexos con el narco, afirman que Julio César Chávez Jr sería secuestrado en México

Ciudad de México.- Todo parece indicar que para Julio César Chávez Jr, el 2026 no va a ser mejor que el 2025, pues según informes de un reconocido vidente mexicano, después de su arresto en Estados Unidos, al haber sido acusado de tener nexos con el narcotráfico en Sinaloa, aseguró que el pugilista podría ser secuestrado en México, supuestamente por el cartel para el que trabajaría, ¿acaso su vida corre peligro?

Como se sabe, el mayor de los hijos de Julio César Chávez, actualmente se encuentra en libertad condicional, después de que pasara un par de semanas en prisión, al haber sido arrestado en Estados Unidos, por presuntos problemas con su visa, que después se dijo que fue a causa de que lo han ligado con el crimen organizado y supuestamente haber portado armas ilegales. Se cree que habría sido uno de los torturadores del Cartel de Sinaloa.

Ahora, a varios meses de este fuerte escándalo, el vidente, Jorge Clarividente, acaba de afirmar que el 2026 va a estar marcado por la tragedia, debido a que afirma que el joven "podría recaer en las adicciones", y que su proceso legal estaría marcado por la inestabilidad y las complicaciones, por lo que enfrentaría severas consecuencias jurídicas: "Vivirá una gran oscuridad debido a su proceso legal, que está muy marcado y nada favorable".

¿Julio César Chávez Jr. TRISTE por seguir VINCULADO a PROCESO por presunto tráfico de 4RM4S? ¿Qué OPINAS sobre esta POLÉMICA? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/79aFf4VLri — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 14, 2025

Pero eso no sería todo, ya que afirma que mientras que está pasando por estas terribles consecuencias, podría enfrentar un atentado en contra de su vida o que podrían privarlo de su libertad para amenazarlo con que ya no hable más de la situación y no suelte nombres importantes del mencionado cartel: "Desafortunadamente habló muchas cosas con las autoridades y podría vivir un secuestro o un atentado".

Sin embargo, según Jorge, no todo será tragedia, pues debido a estos problemas legales y el aparente atentado o secuestro, va a traer una reconciliación con la denominada 'Leyenda del Box', limando las asperezas que por años tensaron su relación padre e hijo: "El proceso será difícil y desgastante, tanto para él como para su padre, el excampeón del mundo Julio César Chávez. Nacerá más el amor entre ellos. Se pedirán perdón, dejarán atrás viejas rencillas y se volverán más unidos".

Ahijadxs, ¡el 2026 lo empezamos con todo! uD83EuDD4A?

Esta tarde presentamos una pelea de talla internacional que pondrá a vibrar a San Luis Potosí.



Julio César Chávez Jr. se enfrentará al argentino Ángel Julián en un combate que simplemente no se pueden perder, vayan apartando la… pic.twitter.com/ZPCsG5lx6A — Ricardo Gallardo Cardona uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@RGC_Mx) November 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui