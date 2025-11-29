Tras pleito con Pati Chapoy, TV Azteca vetaría y demandaría a Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Después de su tan mediático y polémico pleito en contra de la famosa presentadora y periodista de espectáculos, Pati Chapoy, ahora, el presentador mexicano, Alex Bisogno, mayormente conocido por ser el hermano menor del hoy difunto presentador, Daniel Bisogno, estaría a punto de verse involucrado en un problema mayor, debido a que se dice que enfrentaría veto y demanda de TV Azteca.

Como se sabe, el expresentador de Al Extremo, tras muerte de Bisogno, compartió un comunicado en el que se lanzó en contra de su excuñada, Cristina Riva Palacio, asegurando que ella inició una demanda por los bienes de Daniel, cuando él solo quiere ser albacea de su hija y usar parte de su patrimonio para ayudar con los gastos de su padre. Ante esto, Chapoy arremetió en su contra: "El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo".

Ante esta situación, el periodista y presentador de espectáculos, Michelle Rubalcava, aseguró que Alex iba a demandar a Chapoy, exigiendo que se retracte de lo dicho y que le ofrezca una disculpa por esta situación. Sin embargo, Alex desmintió esta situación, asegurando que por fuera de la pantalla pudo hablar con la presentadora de Ventaneando y que ella se disculpó y aclararon todo de la polémica antes mencionada, por lo que negó que fuera a seguir este tema.

VIDEO: Alex B se COMUNICÓ con la EXESPOSA de Daniel Bisogno para HABLAR de los TEMAS legales del conductor #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/2HF4TCPogJ — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 23, 2025

Ahora, el reconocido vidente mexicano, Jorge Clarividente, acaba de brindar unas declaraciones para TV Notas, en las que aseguró que Bisogno "debe relajar su mente, porque su luz y aura están mal", que debe de dejar esos rencores y búsqueda de un dinero que no le pertenece, destacando que "es un hombre ambicioso que aún desea figurar a costa de su fallecido hermano, Daniel Bisogno", pero que le traerá problemas.

El vidente de la misma manera, declaró que Bisogno para poder quitarle a la hija de Daniel, Michael Bisogno, lo que le dejó su padre, va a hacer trabajos de brujería, los cuales asegura que no van a salir nada bien y enfrentaría severos problemas por ello: "Le gusta hacer brujería y de hecho se la está haciendo a la exesposa de su hermano (Cristina Riva Palacio), para quitarle la casa. Si sigue así, se le va a regresar. En la televisora del Ajusco le van a cerrar las puertas. Veo demanda en puertas para él. Podría terminar en la cárcel

Fuente: Tribuna del Yaqui